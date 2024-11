Curling, l’Italia femminile batte la Norvegia e si avvicina alle semifinali agli Europei!

All’ultimo respiro. La Nazionale italiana femminile di curling batte anche la Norvegia e si mantiene vicina al vertice del Round Robin ai Campionati Europei 2024, rassegna in fase di svolgimento in quel di Lohja (Finlandia). Le azzurre si sono rese artefici di una gara un po’ contratta, risolta soltanto all’ultimo end grazie alla calma olimpica di Stefania Constantini e anche per via di qualche sbavatura delle avversarie.

Parte bene l’Italia, abile a rubare la mano già nel primo turno difendendo un punto messo a referto durante la parte centrale dello scambio. Le azzurre balbettano però al secondo end, commettendo un errore pesante con Lacedelli, il cui rilascio provoca un’auto bocciata pericolosa. La tavola è apparecchiata, ma le scandinave non ne approfittano, terminando il round con un nulla di fatto.

Le nordiche restano quindi con il martello in mano, e stavolta non sbagliano firmando il contro sorpasso e portando il parziale sull’1-2. La Norvegia cerca di alzare quindi la posta in gioco, ma Constantini c’è, effettua un ultimo tiro spettacolare e riporta le compagne in vantaggio per 3-2.

La gioia dura però troppo poco, perché a metà gara Skalisen non perdona, approfitta del passaggio a vuoto della nostra skipper e marca tre punti. La partita diventa contratta e, dopo un quinto end nullo, la compagine norvegese ha perfino la possibilità di mettere a referto il colpo del K.O. Tuttavia un errore totale di valutazione da parte di Skaslien consente alle nostre ragazze di tornare in carreggiata, pareggiando i conti al settimo.

Sul 5-5 comincia la più classica della partita dentro la partita. La pressione sale, e la skip scandinava sbaglia ancora, consentendo alle azzurre di rubare la mano e di salire sul +1. Lo scenario è più favorevole alla formazione tricolore che, pur subendo il pareggio al nono end, si ritrova con il martello nell’ultimo atto. Pane per i denti di Constantini che, con la dovuta calma, riesce a piazzare una stone a punto, chiudendo i conti sul 7-6.

In virtù della vittoria odierna l’Italia mantiene il secondo posto in classifica con quattro vittorie ed una sconfitta. Meglio di noi soltanto la Svizzera e la Svezia, entrambe a punteggio pieno.