Cup of China 2024: programma, orari, tv, streaming

Volge al termine la fase di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico. Questa settimana, precisamente dal 22 al 24 novembre, si disputerà infatti l’ultima tappa della rassegna itinerante, la Cup Of China, in scena presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongqing.

L’evento sarà particolarmente importante in chiave Italia, complice la presenza di due team ancora a caccia per le finali, quest’anno prevista a Grenoble dal 5 all’8 dicembre. Per l’occasione saranno della partita infati i veterani della danza Charléne Guignard-Marco Fabbri, a caccia dell’ultimo atto dopo lo strano esito di Angers, dove hanno centrato solo il secondo posto. Non dovrebbero esserci intoppi per gli allievi di Barbara Fusar Poli, alle prese con una concorrenza nettamente inferiore.

Nelle coppie d’artistico invece i fari saranno puntati su Sara Conti-Niccolò Macii che, dopo la seconda piazza dell’appuntamento francese, cercano un altro piazzamento in top 2 per tornare in terra transalpina tra due settimane. I presupposti ci sono tutti. I pattinatori seguiti da Barbara Luoni se la vedranno infatti con tanti binomi alla portata, ma anche con Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, probabilmente i pattinatori più attrezzati e in forma a livello mondiale.

Bella opportunità poi nel singolo maschile con Matteo Rizzo e Nikolaj Memola, entrambi a caccia di un risultato positivo in una gara in cui Daniel Grassl sarà spettatore interessato. Dopo il terzo posto della scorsa settimana in Finlandia l’altoatesino infatti spera di poter entrare in Finale. Ma per guadagnarsi l’accesso dovrà sperare nella non vittoria di uno tra il georgiano Nika Egadze e il kazako Mikhail Shaidorov. Ipotesi improbabile, considerata la partecipazione di due colossi come il francese Adam Siao Him Fa e il bravo nipponico Shun Sato.

Nella prova individuale femminile torneranno invece sul ghiaccio tante atlete competitive come la statunitense Amber Glenn (vincitrice della tappa di Angers), le giapponesi Rion Sumiyoshi,Mone Chiba e Rinka Watanabe, la georgiana Anastasiia Gubanova e la sudcoreana Chaeyon Kim.

La Cup Of China sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni in differita sui canali lineari di Eurosport (Eurosport 1, Eurosport 2) oltre che su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione), quindi anche in streaming su Sky Go e DAZN (In caso di passaggi su Eurosport 1, Eurosport 2) e su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+). Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.

CUP OF CHINA 2024: PROGRAMMA DELL’EVENTO (ORARIO ITALIANO)

Venerdì 22 novembre

7:40-9:21 Rhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri)

9:05-10:55 Short program individuale femminile

11:56-13:46 Short program individuale maschile (in gara Matteo Rizzo e Nikolaj Memola)

13:30-15:00 Short program coppie d’artistico (in gara Sara Conti-Niccolò Macii)

Sabato 23 novembre

7:25-9:26 Free dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri)

9:26-11:36 Free program individuale femminile

11:35-13:45 Free program individuale maschile (in gara Matteo Rizzo e Nikolaj Memola)

13:45-15:15 Free program coppie d’artistico (in gara Sara Conti-Niccolò Macii)

Domenica 24 novembre

7:00-10:00 Exhibition Gala

CUP OF CHINA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista. Possibili collegamenti in diretta e in differita su Eurosport 1,2 e su RAI SPORT+HD (palinsesto in via di definizione)

Diretta Streaming: Discovery+ (diretta integrale), DAZN e Sky Go (in caso di trasmissioni su Eurosport 1,2); RAI Play (in caso di trasmissione su RAI SPORT+HD)