Cos’è successo alla partenza del GP del Brasile? Errore clamoroso di Norris: sotto investigazione

Il GP di San Paolo, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos, si è aperto con un caos clamoroso in fase di partenza. Durante il giro di formazione Lance Stroll è andato in testacoda in curva 4 e si è insabbiato con la sua Aston Martin, ma nel frattempo i piloti sono giunti sulla griglia di partenza e si sono schierati per il via della gara sul tracciato brasiliano. In quel frangente i semafori hanno iniziato a lampeggiare di arancione, proprio perché stava per entrare in pista il carro attrezzi.

Si trattava dunque di “partenza abortita” e, da regolamento, tutti i piloti dovevano rimanere fermi sulla griglia, in attesa di ulteriori indicazioni. Lando Norris, però, non ha interpretato correttamente la situazione: il britannico, che si trovava in pole position al volante della McLaren, ha infatti pensato che si dovesse eseguire un nuovo giro di formazione ed è scattato, seguito da George Russell (secondo con la Mercedes) e Yuki Tsunoda (RB).

L’episodio è finito sotto investigazione, Lando Norris in primis rischia una penalità di cinque secondi e si attendono decisioni nel corso del Gran Premio. La gara è poi iniziata una ventina di minuti dopo lo scatto incriminato, Norris ha perso la prima posizione in favore di Russell ed è scivolato al secondo posto davanti a Tsunoda, Esteban Ocon e Charles Leclerc. Max Verstappen ha iniziato la rimonta dalla quindicesima piazzola e dopo un paio di tornate era già decimo.