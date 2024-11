Cosa è successo a Mikaela Shiffrin? Gli aggiornamenti sull’infortunio: “Ha chiesto i tempi intermedi”

Sembrava tutto apparecchiato per la festa. Quelle 100 vittorie che mai nessuno sciatore in Coppa del Mondo, uomo o donna, ha mai raggiunto nella storia. Per la verità la svedese Sara Hector stava rendendo la vita tremendamente difficile, perché restavano appena 17 centesimi di vantaggio a Mikaela Shiffrin dopo il secondo intermedio della manche conclusiva. Poi la tremenda e rovinosa caduta, che ha fatto calare letteralmente il gelo sulle tribune. Migliaia di voci festanti, pronte ad inneggiare alla beniamina di casa sulle nevi di Killington, improvvisamente si sono ammutolite all’unisono in un silenzio assordante.

Quite the bummer at the world cup today. Though there hasn’t been official word yet as to Shiffrin’s condition, she won’t be going for the 100th win tomorrow. Best wishes to her for a quick rebound. pic.twitter.com/wm7t2X24pG — Ski Rex Media (@SkiRexMedia) November 30, 2024

COSA È SUCCESSO A MIKAELA SHIFFRIN

La fuoriclasse americana era in testa alla prima manche del gigante femminile di Killington con 32 centesimi di vantaggio su Hector. Quest’ultima aveva disputato una seconda frazione eccezionale, stampando il miglior tempo assoluto e rifilando poco più di mezzo secondo (0.54) alla croata Zrinka Ljutic.

IL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI MIKAELA SHIFFRIN

La padrona di casa sciava con una certa circospezione nei primi due settori della pista, lasciando sul piatto 15 centesimi nei confronti della campionessa olimpica scandinava. All’imbocco del muro, nella stessa curva verso sinistra che aveva tradito in precedenza Federica Brignone, la statunitense perdeva per un attimo il controllo dello sci sinistro, riuscendo a riprenderlo con la consueta maestria. Successivamente, in una curva verso destra, scivolava sull’interno, toccando la neve con il fianco destro. A quel punto impattava in pieno una porta rossa, prima di capovolgersi e finire con violenza contro le reti. In tutto questo, lo sci sinistro non si staccava.

❌ Pas de 100eme victoire pour Mikaela Shiffrin chez elle à Killington, aux États-Unis. L’Américaine est tombée et a fini dans les filets.https://t.co/yRzOYdYouh — RMC Sport (@RMCsport) November 30, 2024

Subito dopo la caduta, d’istinto l’americana si toccava il ginocchio sinistro. Dopo lunghi minuti, nei quali rimaneva sempre accasciata al suolo, la più grande sciatrice di tutti i tempi veniva portata via con un toboga e, in seguito, trasportata in ospedale.

Mikaela Shiffrin évacuée après plusieurs minutes passées au sol, toujours aucune indication concernant la gravité de sa blessure #ChaletClub https://t.co/V6BlRmeZLk pic.twitter.com/8PqriunVON — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 30, 2024

COME STA MIKAELA SHIFFRIN: GLI AGGIORNAMENTI SULL’INFORTUNIO

La Federazione americana fa sapere che sono in corso i primi aggiornamenti, aggiungendo un aspetto confortante: Shiffrin, durante le operazioni di soccorso, ha chiesto di sapere quali erano i suoi tempi agli intermedi. Se ne saprà di più nelle prossime ore.