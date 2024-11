Cosa deve fare Jasmine Paolini per andare in semifinale alle WTA Finals? Lo scenario dell’ultima giornata

Jasmine Paolini ha disputato una partita di grandissimo cuore contro la bielorussa Aryna Sabalenka nell’ambito delle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto tenniste di questa annata agonistica. La fuoriclasse toscana, che ha disputato le finali al Roland Garros e a Wimbledon (oltre ad aver conquistato la medaglia d’oro in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024), ha provato a contrastare lo strapotere agonistico della numero 1 del mondo, ma sulla lunga distanza ha dovuto capitolare.

Jasmine Paolini ha perso con il punteggio di 6-3, 7-5 ed è così incappata nella prima battuta d’arresto sul cemento di Riad (Arabia Saudita), dove due giorni fa aveva vinto contro la kazaka Elena Rybakina. L’azzurra occupa così il secondo posto in classifica generale con lo stesso record della cinese Qinwen Zheng (1-1), alle spalle di Sabalenka (2-0) e davanti a Rybakina (0-2). Per decretare le due qualificate alle semifinali sarà decisiva l’ultima giornata del round robin, in programma mercoledì 6 novembre.

Jasmine Paolini incrocerà Zheng in quello che sarà a tutti gli effetti un vero e proprio scontro diretto per il passaggio del turno, mentre Sabalenka affronterà Rybakina. Cosa deve fare Jasmine Paolini per qualificarsi alle semifinali? Non c’è bisogno di fare calcoli: chi vince il testa a testa prosegue la propria avventura, chi perde torna a casa. Dunque la numero 4 del mondo deve fare soltanto una cosa per entrare tra le migliori quattro di questa competizione: battere Qinwen Zheng nell’ultima partita del round robin.

Sabalenka ha già vinto il girone e Rybakina sarà certamente ultima nel raggruppamento, chi vincerà la sfida tra Paolini e Zheng sarà seconda. Ricordiamo che le semifinali saranno incrociate: Sabalenka affronterà la seconda dell’altro girone (Swiatek, Gauff, Pegula, Krejcikova), mentre la vincitrice dell’altro raggruppamento se la dovrà vedere con Paolini o Zheng.

JASMINE PAOLINI SI QUALIFICA ALLE SEMIFINALI DELLE WTA FINALS SE…

Batte Qinwen Zheng nello scontro diretto.