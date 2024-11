Coppa del Mondo speed skating Nagano 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 22 al 24 novembre la Coppa del Mondo di speed skating prenderà il via. Sull’anello di ghiaccio di Nagano, in Giappone, si tornerà a fare sul serio e sarà interessante capire lo stato dell’arte nella prima apparizione stagionale. In casa Italia si vorrà rispondere presente per dar seguito agli ottimi riscontri della stagione passata.

Fari puntati, in particolare, su Davide Ghiotto. L’atleta vicentino è uno dei riferimenti delle prove distance e, dopo aver siglato il record del mondo ufficioso nei 10000 metri a Inzell (Germania) in preparazione, ha voglia di farsi vedere anche nei 5000 metri, dimostrando ai suoi avversari di essere altamente competitivo anche nella distanza citata.

Compagine tricolore che potrà contare al femminile su due campionesse, con storie molto diverse. Stiamo parlando di Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana. La pattinatrice romana, dopo essere diventata mamma del piccolo Tommaso, è tornata a gareggiare l’anno scorso e in questa edizione del massimo circuito internazionale vorrà dar seguito al proprio impegno nel lungo percorso che porterà ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Fontana, invece ha ulteriormente alzato l’asticella, ovvero provare a conciliare con profitto lo speed skating e lo short track. Vedremo cosa la campionessa valtellinese saprà conquistare.

La prima tappa della Coppa del Mondo di speed skating a Nagano (Giappone), in programma dal 22 al 24 novembre, sarà trasmessa in diretta streaming da Discovery+ e dal canale ISU Skating. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’evento.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SPEED SKATING NAGANO 2024

Venerdì 22 novembre

Ore 02.22 500 metri donne, 500 metri uomini, 1000 metri uomini, 1000 metri donne Divisione B.

0re 06.30 500 metri donne, 500 metri uomini, 1000 metri donne, 1000 metri uomini, Mass Start donne, Mass Start uomini Divisione A.

Sabato 23 novembre

Ore 02.20 500 metri donne, 1500 metri uomini, 1500 metri donne, Team Pursuit uomini, Team Pursuit donne Divisione B.

Ore 06.30 500 metri donne, 1500 metri uomini, 1500 metri donne, Team Pursuit uomini, Team Pursuit donne Divisione A.

Domenica 24 novembre

Ore 02.27 500 metri uomini, 3000 metri donne, 5000 metri uomini Divisione B.

Ore 06.30 500 metri uomini, 3000 metri donne, 5000 metri uomini Divisione A.

COPPA DEL MONDO SPEED SKATING NAGANO 2024: COME VEDERLA IN TV/STEAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, canale Youtube dell’ISU.

Diretta Live testuale: OA Sport.