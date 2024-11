Adriano Panatta sicuro: “L’Italia è la squadra nettamente più forte in Coppa Davis”

Domani, giovedì 21 novembre, l’Italia farà il proprio esordio nella Final Eight di Coppa Davis. Sul veloce indoor di Malaga (Spagna), gli azzurri affronteranno l’Argentina e punteranno a confermare il titolo dell’anno scorso. Jannik Sinner, giunto ieri in Andalusia, ha voglia di dare un grande contributo alla causa, in una stagione che per un motivo o per l’altro, non l’ha visto competere mai con la maglia della propria Nazionale.

Per cui, gli stimoli non mancano, arrivando a questo appuntamento con entusiasmo e fiducia dopo il trionfo nelle ATP Finals e una stagione conclusa in vetta al ranking ATP, con otto titoli nel proprio palmares (2 Slam e 3 Masters1000 tra gli altri). Compagine tricolore che si presenta, quindi, in Spagna con il seguente roster: Jannik Sinner, per l’appunto, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Ne hanno parlato Adriano Panatta e Paolo Bertolucci nell’ultimo podcast de “La Telefonata“, iniziativa prodotta da Fandango e con la collaborazione del “Tennis Italiano”, rivista rinomata edita proprio da Fandango. A detta del campione di Roma e Parigi del 1976 e tra i protagonisti della conquista dell’Insalatiera in quello stesso anno, la Nazionale italiana è in una posizione di grande vantaggio.

“Se leggo i nomi delle varie squadre, conoscendo le loro qualità, mi vien da dire che gli azzurri sono nettamente favoriti. Volandri ha il n.1 del mondo, che a Torino ha giocato benissimo e non ha rivali salvo Alcaraz quando gioca al meglio delle sue possibilità, un n.2 tra i migliori delle otto squadre presenti e lo stesso discorso vale anche per la coppia di doppio. Di conseguenza, io ritengo che l’Italia sia la più forte“, ha dichiarato Panatta.