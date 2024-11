Chi affronterà Sinner in Coppa Davis? L’Argentina deve scegliere tra due opzioni

L’Italia esordirà domani in Coppa Davis 2024 contro l’Argentina: comincia il tentativo di difesa del titolo per i ragazzi di Filippo Volandri che lo scorso anno fecero soprattutto l’impresa di eliminare la Serbia e quest’anno probabilmente si presentano con la squadra più forte del lotto, a maggior ragione dopo l’eliminazione della Spagna di Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner è reduce da una stagione eccezionale con 70 vittorie e 6 sconfitte e si presenta a questo appuntamento in Coppa Davis in pienissima forma, fresco del successo alle ATP Finals. Ancora non è certo contro chi comincerà il suo percorso a Malaga, visto che Guillermo Coria può scegliere tra due opzioni.

La prima sarebbe quella di Sebastian Baez come primo singolarista, seguendo quella che è la classifica mondiale: due precedenti e due sconfitte con Sinner. Una in tre set lo scorso anno a Shanghai e una nettissima quest’anno al terzo turno dell’Australian Open. Inoltre il n.27 del mondo non ha un tennis che si addice particolarmente alle superfici veloci.

La scelta invece più logica per adattabilità alla superficie sarebbe quella di schierare Francisco Cerundolo come numero uno e far scalare Tomas Martin Etcheverry a secondo singolarista. Sono quattro in totale i precedenti con Cerundolo: due vittorie a Bologna in Davis nel 2022 e a Vienna sempre due anni fa e una sconfitta a Roma lo scorso anno, oltre al ritiro dell’azzurro per vesciche a Miami nel 2022. Contro uno dei questi due giocatori quindi debutterà Sinner nella Coppa Davis 2024.