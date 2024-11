Coppa Davis 2024, van de Zandschulp piega Altmaier in tre set: Paesi Bassi in vantaggio sulla Germania

I Paesi Bassi sono in vantaggio per 1-0 sulla Germania nella prima semifinale della Coppa Davis 2024 di tennis: dopo due ore e tre quarti di gioco, infatti, Botic van de Zandschulp piega Daniel Altmaier con lo score di 6-4 6-7 (12) 6-3 chiudendo i conti soltanto al decimo match point complessivo.

Nel primo set il primo sussulto arriva nel quinto game, quando il teutonico annulla un break point sul 30-40. Le parti si invertono nel gioco successivo, con l’olandese a dover cancellare la palla break nella medesima situazione di punteggio. L’equilibrio, però, si spezza nel nono game: strappo a 15 di Van de Zandschulp, che vola sul 5-4 e col servizio a disposizione completa un parziale di 12 punti a 3 che dal 3-4 lo porta sul 6-4 in 40 minuti.

Nella seconda partita lo strappo arriva nel quinto gioco, ed a firmarlo, a 30, è van de Zandschulp, il quale consolida il break portandosi poi sul 4-2. Nel settimo game l’olandese manca ben quattro occasioni per il 5-2 pesante e l’incontro cambia volto: Altmaier si salva e poi centra il controbreak, tornando sul 4-4 e poi portando la contesa al tiebreak. Qui van de Zandschulp scappa sul 3-1 e difende il margine fino al 6-4, ma poi perde il minibreak di margine. Il teutonico ritrova la parità ed annulla nel complesso cinque match point, ribaltando la situazione e riuscendo a fare proprio il set alla terza opportunità sul 16-14 dopo 80 minuti di battaglia.

Nella frazione decisiva l’olandese in apertura fronteggia con successo una palla break, poi nel secondo gioco strappa la battuta al teutonico. Altmaier, però, si riprende subito il maltolto e riequilibra la contesa sul 2-2. van de Zandschulp va ancora in difficoltà nel quinto game, e concede ancora una palla break, ma Altmaier manca il colpo del knock out. Alla fine è proprio il tedesco a cedere il servizio, nell’ottavo game, così van de Zandschulp può andare a servire per il match: l’olandese deve annullare due break point, risalendo dal 15-40, poi manca altre quattro opportunità per vincere l’incontro. Serve una quinta occasione a van de Zandschulp, la decima complessiva, per siglare il punto dell’1-0 con il 6-3 maturato in tre quarti d’ora.

Le statistiche rispecchiano il grande equilibrio visto in campo: il neerlandese vince più punti, 114 contro 109, ma mette a segno meno vincenti, 32-37, e concede più gratuiti, 37-33. Altmaier chiede tanto al servizio, col quale mette a segno ben 16 ace, ma salva soltanto 6 delle 10 palle break concesse, sfruttandone solo 2 delle 9 avute a disposizione.