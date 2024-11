Coppa Davis 2024, rebus doppio per l’Italia: difficile rinunciare a Sinner, ma in coppia con chi?

L’Italia si avvicina a fare il suo esordio nelle finali di Coppa Davis 2024 a Malaga: debutto che arriverà giovedì non prima delle ore 17.00 con l’Argentina per i ragazzi di Filippo Volandri che proveranno a difendere il titolo conquistato l’anno scorso.

Il capitano ha convocato Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori per queste finali e non ci sono particolari certezze su chi scenderà in campo nel primo singolare e nel doppio. L’unica certezza riguarda il singolare tra i numeri uno, con Sinner intoccabile che sulla carta dovrebbe far partire gli azzurri con un punto di vantaggio.

Dubbi che sono legati al doppio: la coppia Bolelli/Vavassori, autori di un’ottima stagione e numeri quattro del mondo, non convince a pieno. Anche a Bologna il duo italiano non ha impressionato, perdendo match non decisivi, ma che potevano costare cari contro Koolhof/van de Zandschulp e Matos/Melo, non due coppie incontenibili. Un doppio forte, ma che dà la sensazione di poter vincere con quasi tutti, ma di poter allo stesso tempo inciampare con tanti.

Il pensiero di Volandri potrebbe quindi essere quello di riproporre Jannik Sinner ance in doppio: lo scorso anno è stato decisivo in coppia con Lorenzo Sonego, quest’anno l’ipotesi è quella di schierarlo insieme ad Andrea Vavassori, un doppista puro che sembra più in forma rispetto al suo compagno Simone Bolelli. Affascinanti anche eventuali accostamenti a Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, ma la sensazione è che, se Sinner darà la disponibilità, anche quest’anno possa fare gli straordinari.