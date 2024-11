Che sorpresa a Torino! Alcaraz si arrende in 2 set a Ruud e adesso rischia grosso

Clamoroso alla InAlpi Arena di Torino! Casper Ruud compie una delle imprese più straordinarie della sua carriera, si mette alle spalle dei mesi difficilissimi e batte Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-1 7-5 rimontando da 2-5 nel secondo parziale. Una prestazione fantastica del norvegese contro invece una versione appannata e fallosa dello spagnolo, poco sicuro e convinto delle scelte da compiere e del suo gioco su questa superficie.

Un primo set a dir poco incredibile e scioccante che finisce 6-1 nelle mani di Ruud. Una partenza difficile per il norvegese che annulla subito due palle break nel primo gioco con una buona prima e con un errore di Alcaraz sull’accelerazione di rovescio. Dal 2-1 in avanti comincia a fare tanta confusione lo spagnolo che fa tante scelte sbagliate, perde la battuta a quindici e nel gioco successivo fallisce anche tre palle break con il dritto che lo tradisce proprio sul più bello. Alcaraz che si dissolve sull’1-4 con una serie di errori di fretta, il primo parziale scivola quindi nelle mani dell’ex numero 2 del mondo in maniera nettissima.

Nel secondo set sembra cambiare marcia lo spagnolo che quanto meno commette qualche errore in meno e al servizio acquisisce maggiore continuità. Ecco che nel sesto gioco sembra arrivare la svolta con il break in favore di Alcaraz che arriva dopo un paio di prodezze: spicca soprattutto una splendida volée bassa.

L’iberico sembra poter portare la contesa al terzo set, ma sul 5-3 riaffiorano tutti i dubbi che gli erano balenati in testa nel primo parziale: un pessimo dritto, un doppio fallo e un serve and volley avventato gli costano il break. Ruud quindi riprende vigore, sul 5-5 ci crede, sfrutta altri regali del murciano e con una meravigliosa risposta d’incontro va a servire per il match. Qualche pensiero nel dodicesimo gioco, qualche piccolo tentennamento, ma al terzo match point con l’ace chiude i conti e ottiene una delle vittorie più importanti della carriera.

Alcaraz che ha fatto più vincenti di Ruud, 25 a 15, ma ha commesso molto più errori gratuiti, ben 34 contro i 16 del norvegese. Lo spagnolo non ha neanche salvato una palla break sulle quattro concesse durante il match.