Calcio, tris di vittorie italiane in Champions League: Atalanta a valanga, Inter e Milan si impongono di misura

Tris di vittorie italiane nella prima parte della quinta giornata della Champions League 2024-2025 di calcio: il Milan passa in casa degli slovacchi dello Slovan Bratislava per 2-3, mentre l’Atalanta, passeggia in Svizzera contro lo Young Boys, sconfitto 1-6, infine l’Inter supera i tedeschi del Lipsia per 1-0.

In classifica l’Inter è prima da sola con 13 punti, mentre l’Atalanta si porta in quarta piazza a quota 11, infine risale posizioni il Milan, che si trova nel gruppo al decimo posto a quota 9. Va ricordato che soltanto le prime 8 squadre al termine della prima fase andranno direttamente agli ottavi di finale.

Il Milan passa per 2-3 in casa dello Slovan Bratislava. Rossoneri in vantaggio al 21′ con Pulisic, ma gli slovacchi pareggiano con Barseghyan al 24′. Nella ripresa il Milan trova il knock out con le reti ravvicinate di Leao al 68′ ed Abraham al 71′. I padroni di casa accorciano con Marcelli all’88’ ma non riescono ad evitare la sconfitta.

L’Inter la spunta di misura contro il Lipsia, sconfitto a Milano per 1-0. Il gol che vale i tre punti porta in realtà la firma di un calciatore che milita tra le fila dei teutonici, in quanto ad essere decisiva è l’autorete di Kuleba. Nel finale annullato il gol del 2-0 a Mkhitaryan.

L’Atalanta passeggia sull’erba elvetica e tramortisce con un tennistico 1-6 lo Young Boys. Retegui apre le marcature al 9′, ma gli svizzeri pareggiano già all’11’ con Ganvoula. La Dea torna in vantaggio al 28′ con de Ketelaere, e poi nel giro di dieci minuti blinda il match. Al 32′ Kolasinac sigla il 3-1 ed al 39′ Retegui firma la personale doppietta. La musica non cambia nella ripresa: doppietta anche per de Ketelaere al 56′, infine a chiudere i conti nel recupero è Samardzic, che mette a referto la rete del definitivo 6-1.