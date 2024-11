Carlos Alcaraz fa il suo dovere e batte Griekspoor in Coppa Davis: Spagna-Olanda 1-1, doppio decisivo

Carlos Alcaraz riporta la Spagna in linea di galleggiamento nella sfida valida per i quarti di finale della Coppa Davis 2024 contro l’Olanda. Dopo la sconfitta di Rafa Nadal opposto a Botic van de Zandschulp, il n.3 del mondo doveva vincere e l’ha fatto, infliggendo il quinto ko in altrettanti scontri diretti a Tallon Griekspoor (n.40 ATP). Al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, il funambolo iberico si è imposto con il punteggio di 7-6 (0) 6-3 in un’ora e 28 minuti di partita. Sarà dunque il doppio a decidere le sorti di questo confronto.

Nel primo set Griekspoor ha un ottimo rendimento con la prima di servizio, che lo sgrava spesso dagli scambi, rendendo difficile ad Alcaraz rispondere. Il padrone di casa sente un po’ la tensione e nel sesto gioco perde malamente il servizio, commettendo tre errori di dritto marchiani. Uno strappo che, però, non galvanizza l’olandese, ma sveglia Carlitos. Lo spagnolo mette in fila alcuni potenti dritti, tali da concretizzare l’immediato contro-break. L’oranje, dal canto suo, ha il merito di rimanere aggrappato alla frazione, cancellando un’altra palla break nel nono game e trascinando il n.3 ATP al tie-break. Nel momento decisivo, però, il n.40 del ranking fa vedere tutti i suoi limiti, non riuscendo a gestire il momento, contrariamente ad Alcaraz che gioca in maniera perfetta, come certificato dallo score 7-0.

Nel secondo set l’olandese subisce il contraccolpo psicologico e Carlitos è abile ad andare in fuga immediatamente, sfruttando qualche gratuito del suo avversario nel secondo game. Avanti nello score, Alcaraz non concede nulla nei suoi turni al servizio e sul 6-3 cala il sipario sull’incontro. Se si leggono le statistiche, da sottolineare la doppia cifra degli ace da parte di entrambi (11 a testa), ma Carlitos incredibilmente performante come punti realizzati: 97% con la prima e 73% con la seconda.