Cambia l’ordine d’arrivo della Sprint Race di San Paolo: Verstappen penalizzato, dolci novità per la Ferrari

Max Verstappen ha ricevuto una penalizzazione di cinque secondi per avere violato il regolamento in regime di virtual safety car durante la Sprint Race del GP di San Paolo, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos. Il pilota della Red Bull ha infatti affiancato Oscar Piastri durante l’ultimo giro, ma non avrebbe potuto farlo e i commissari di gara hanno deciso di punirlo. L’ordine d’arrivo è così cambiato: il fuoriclasse olandese è retrocesso dal terzo al quarto posto, venendo superato da Charles Leclerc.

Il monegasco della Ferrari si è meritato il gradino più basso del podio nella gara veloce disputata sul tracciato brasiliano, mentre il tre volte Campione del Mondo ha perso un punto in classifica generale e ora ha 44 lunghezze di vantaggio nei confronti di Lando Norris. L’ordine d’arrivo della Sprint Race di San Paolo è mutato “soltanto” per quanto riguarda terza e quarta posizione, mentre tutto il resto è rimasto invariato e non ci sono stati scossoni.

Lando Norris ha vinto la gara dopo che il suo compagno di squadra Oscar Piastri ha rispettato l’ordine di scuderia. Doppietta McLaren davanti a Leclerc e Verstappen, mentre Carlos Sainz ha chiuso al quinto posto con l’altra Ferrari. Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint Race del GP di San Paolo, i risultati e la classifica della gara veloce del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Interlagos.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT RACE GP SAN PAOLO F1 2024

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull), penalizzato di cinque secondi

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. George Russell (Mercedes)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Sergio Perez (Red Bull)

9. Liam Lawson (RB)

10. Alexander Albon (Williams)

11. Lewis Hamilton (Mercedes)

12. Franco Colapinto (Williams)

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Oliver Bearman (Haas)

15. Yuki Tsunoda (RB)

16. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

17. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Nico Hulkenberg (Haas)

