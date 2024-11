Calendario World Cup equitazione Verona 2024: orari, dove vederla in tv e streaming, dove comprare i biglietti

Dall’8 al 10 novembre a Verona, all’interno della manifestazione Fieracavalli, verrà ospitata la tappa della World Cup 2024-2025 di equitazione: saranno 7 le competizioni in programma, spalmate su tre giorni, con la gara valida per la Coppa del Mondo prevista domenica dalle ore 14.30.

Venerdì 8 si apriranno le danze alle 12.00 con la Competizione N°1 SITIP (145 cm), seguita alle 14.15 dalla Competizione N°2 BANCA PASSADORE (150 cm) ed alle 16.30 dalla Competizione N°3 SELLERIA EQUIPE (155 cm).

Sabato 9 si terranno alle 14.00 la Competizione N°4 EGO 7 (150 cm) ed alle 16.30 la Competizione N°5 CRIVELLI (155 cm), infine domenica 10, prima della gara di Coppa del Mondo, andrà in scena alle 9.45 la Competizione N°6 SERGIO GRASSO (145 cm).

La diretta tv sarà fruibile su Rai Sport HD per la Competizione N°3 e la Competizione N°7, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play per la Competizione N°3 e la Competizione N°7, e su Rai Play Sport 1 per la Competizione N°5.

CALENDARIO WORLD CUP EQUITAZIONE VERONA 2024

Venerdì 8 novembre

12.00 Competizione N°1 SITIP (145 cm)

14.15 Competizione N°2 BANCA PASSADORE (150 cm)

16.30 Competizione N°3 SELLERIA EQUIPE (155 cm) – Diretta su Rai Sport HD, Rai Play

Sabato 9 novembre

14.00 Competizione N°4 EGO 7 (150 cm)

16.30 Competizione N°5 CRIVELLI (155 cm) – Diretta su Rai Play Sport 1

Domenica 10 novembre

09.45 Competizione N°6 SERGIO GRASSO (145 cm)

14.30 Competizione N°7 LONGINES FEI Jumping World Cup™ Verona (160 cm) – Diretta su Rai Sport HD, Rai Play

PROGRAMMA WORLD CUP EQUITAZIONE VERONA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD per la Competizione N°3 e la Competizione N°7.

Diretta streaming: Rai Play per la Competizione N°3 e la Competizione N°7, Rai Play Sport 1 per la Competizione N°5.

BIGLIETTI WORLD CUP EQUITAZIONE VERONA 2024

I biglietti sono in vendita al seguente indirizzo: fieracavalli.it/it/jumping-verona/accesso-jv/