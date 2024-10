Equitazione: i convocati dell’Italia per la World Cup di salto ostacoli a Verona

La tappa della FEI World Cup di salto ostacoli in programma a Verona, nell’ambito di Fieracavalli, in programma dal 7 al 10 novembre prossimi, è sempre più vicina. A tal proposito la Federazione Italiana Sport Equestri, dopo aver reso nota la prima lista di convocati per l’accesso diretto al Gran Premio veronese, ha ufficializzato l’elenco completo dei selezionati, comprensivo anche di chi andrà a caccia della qualifica per partecipare al grande evento. In totale saranno 19 i cavalieri e le amazzoni coinvolte, in un evento che, presentato stamattina a Milano, si propone come un momento di assoluta eccellenza equestre, non solo italiana ma anche mondiale. Si tratta di:

(con accesso al Gran Premio tramite qualifica)



Guido Grimaldi

Aviere scelto Andrea Calabro

(senza accesso al Gran Premio)

Tenente dell’Aeronautica Militare Eugenio Grimaldi

Carabiniere scelto Filippo Marco Bologni

Graduato scelto dell’Esercito Italiano Simone Coata

Camilla Bosio

1° Graduato dell’Esercito Italiano Linda Bratomi

Clara Pezzoli

Agente scelto della Polizia di Stato Luca Coata

Gianni Govoni

Questi dieci atleti vanno ad aggiungersi ai nove della rappresentativa azzurra già ufficializzata e composta da:

(con accesso diretto Gran Premio)

Appuntato Emanuele Gaudiano

Piergiorgio Bucci

Carabiniere Giacomo Casadei

Lorenzo De Luca

1° Graduato dell’Aeronautica Militare Giulia Martinengo Marquet

Graduato scelto dell’Esercito Italiano Alberto Zorzi

(con accesso al Gran Premio tramite qualifica)



Paolo Paini

Arnaldo Bologni

(senza accesso al Gran Premio)



Filippo Bassan

Queste invece le dichiarazioni del Vicepresidente Vicario dell FISE, Alvaro Casati, rilasciate a OA Sport, in occasione della presentazione di Fieracavalli avvenuta a Milano: “Il 2024 sta per giungere al termine. I segnali sono positivi: sono aumentati i tesserati, i cavalli ed anche gli allevamenti guardano verso l’alto. Fieracavalli è il ponte ideale fra quest’anno e quello che sarà l’anno prossimo: c’è grande attenzione all’ambito giovanile. Vogliamo spingere amazzoni e cavalieri a migliorare“.

“Alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi abbiamo lanciato segnali positivi. La squadra di completo è stata vittima di un inconveniente mostrando comunque un’ottima caratura internazionale, mentre nel salto ostacoli ci manca la qualifica a squadre, ma Camilli ha riportato l’Italia in una finale olimpica. Sappiamo in questo settore di non essere ancora con le prime Nazioni del mondo, ma stiamo lavorando per arrivarci. Sul para-dressage abbiamo finito le parole: è stato fatto un lavoro splendido che è stato ripagato da risultati e medaglie importantissime. Siamo una Nazione di riferimento”.

Infine, verso il futuro: “Giacomo Casadei in questo momento è il giovane più interessante del settore del salto ostacoli. Tutti noi vogliamo che non sia solo in futuro: ci vogliono altri giovani come lui che possano spingere l’equitazione sempre più in alto”.