Calendario sport invernali 25 novembre-1 dicembre: orari gare, programma, tv, streaming

Entra nel vivo a fine novembre la stagione degli sport invernali: nel prossimo fine settimana inizieranno i circuiti di Coppa del Mondo di sci di fondo e biathlon, entrambi in Finlandia, mentre si sposterà in Nordamerica lo sci alpino, che proseguirà con le discipline tecniche.

Proseguirà anche il circuito maggiore dello speed skating, che dopo gli ottimi risultati azzurri di Nagano si sposterà a Pechino. Nuove gare anche per il salto con gli sci, ma ci sarà spazio, tra le discipline nordiche, anche per la combinata.

Protagonista del fine settimana sarà anche lo snowboard alpino, mentre in casa Italia ci sarà grande attesa anche per le prove dello slittino. Completano il quadro degli sport in programma nel fine settimana lo sci freestyle e lo snowboard park & pipe.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 25NOVEMBRE-1 DICEMBRE

SCI ALPINO

Sab. 30/11/24 – Coppa del mondo – GS femminile Killington (Usa) – ore 16.00 e 19.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 01/12/24 – Coppa del mondo – SL femminile Killington (Usa) – ore 16.00 e 19.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

SCI DI FONDO

Ven. 29/11/24 – Coppa del mondo – 10 km TC femminile e maschile Ruka (Fin) – ore 10.00 e 12.40, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Ven. 29/11/24 – Coppa Italia/FIS – Sprint TL maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (So)

Sab. 30/11/24 – Coppa del mondo – Sprint TL femminile e maschile Ruka (Fin) – qualificazioni ore 09.30, finali ore 11.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 30/11/24 – Coppa Italia/FIS – 10 km TL maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (So)

Dom. 01/12/24 – Coppa del mondo – 20 km TL mass start femminile e maschile Ruka (Fin) – ore 09.30 e 11.25, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 01/12/24 – Coppa Italia/FIS – 10 km TC maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (So)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 29/11/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS142 maschile Ruka (Fin) – ore 17.10, diretta tv Eurosport

Sab. 30/11/24 – Coppa del mondo – HS142 maschile Ruka (Fin) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Dom. 01/12/24 – Coppa del mondo – HS142 maschile Ruka (Fin) – qualificazioni ore 13.45, finali ore 15.15, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA

Gio. 28/11/24 – Coppa del mondo – Provisioanl Round maschile Ruka (Fin) – ore 13.00

Ven. 29/11/24 – Coppa del mondo – Individual Compact HS142/7,5 km maschile Ruka (Fin) – ore 11.25 e 15.00, diretta tv Eurosport

Sab. 30/11/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS142/10 km maschile Ruka (Fin) – ore 10.15 e 14.15, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Gio. 28/11/24 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Idre (Sve) – ore 10.30 e 14.00

Sab. 30/11/24 – Coppa del mondo – Staffetta singola mista e staffetta mista Kontiolahti (Fin) – ore 13.15 e 15.45, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Sab. 30/11/24 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Idre (Sve) – ore 10.30 e 14.00, diretta streaming biathlonworld.com

Dom. 01/12/24 – Coppa del mondo – Staffetta maschile e femminile Kontiolahti (Fin) – ore 13.45 e 17.25, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Dom. 01/12/24 – Ibu Cup – Pursuit maschile e femminile Idre (Sve) – ore 11.00 e 13.45, diretta streaming biathlonworld.com

SNOWBOARD

Mer. 27/11/24 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Pitztal (Aut) – ore 12.30

Gio. 28/11/24 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Pitztal (Aut) – ore 10.30

Sab. 30/11/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Pechino (Chn)

Sab. 30/11/24 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Mylin (Chn) – ore 07.30, diretta streaming Eurosport player

Dom. 01/11/24 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Pechino (Chn) – ore 11.00

Dom. 01/12/24 – Coppa del mondo – PSL maschile e femminile Mylin (Chn) – ore 07.30, diretta streaming Eurosport player

FREESTYLE

Ven. 29/11/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Pechino (Chn)

Dom. 01/12/24 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Pechino (Chn) – ore 13.00

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Ven. 29/11/24 – Coppa del mondo – Nations Cup Lillehammer (Nor) – ore 11.00

Sab. 30/11/24 – Coppa del mondo – Doppio femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.30 e 12.25, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Sab. 30/11/24 – Coppa del mondo – Singolo femminile Lillehammer (Nor) – ore 11.20 e 12.45, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Sab. 30/11/24 – Coppa del mondo – Doppio maschile Lillehammer (Nor) – ore 09.30 e 10.55, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Dom. 01/12/24 – Coppa del mondo – Singolo maschile Lillehammer (Nor) – ore 11.20 e 12.45, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Dom. 01/12/24 – Coppa del mondo – Doppio misto Lillehammer (Nor) – ore 12.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Dom. 01/12/24 – Coppa del mondo – Singolo misto Lillehammer (Nor) – ore 13.05, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

SKELETON

Ven. 30/11/24 – Coppa Europa – Gara femminile e maschile Winterberg (Ger) – ore 09.00 e 13.00

SPEED SKATING

29 novembre-01 dicembre ISU World Cup Speed Skating – Beijing CHN

30 novembre-01 dicembre ISU Junior World Cup Speed Skating – Zakopane POL