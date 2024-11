Calendario semifinali ATP Finals 2024 oggi: orari, programma, tv, streaming

Tempo di semifinali per le ATP Finals, alla loro quarta edizione di Torino. Il capoluogo piemontese, per il secondo anno di fila, ha l’onore di accogliere tra i migliori quattro rimasti anche Jannik Sinner, che nella sua versione numero 1 del mondo affronta il norvegese Casper Ruud.

Un match, questo, nel quale l’italiano si presenta da favorito sotto tutti i punti di vista. Sono lontani i precedenti con Ruud (due, datati 2020 e 2021), sempre a Vienna e sempre vincenti. Prima della sera torinese, però, ci sarà un pomeriggio al sapore di rivincita, perché ci sono due sconfitte consecutive a livello Slam che Alexander Zverev intende riscattare contro Taylor Fritz. Il numero 2 del mondo, indoor, sa come fare, ma ha un altro problema: al coperto l’americano ha vinto gli unici due precedenti, oltre ad essere in essi, nel complesso, avanti 6-5.

Le semifinali delle ATP Finals 2024 si giocheranno oggi a Torino. Sky Sport le trasmetterà integralmente su Sky Sport Tennis (203); per la sessione serale interverrà anche Sky Sport Uno (201). Rai2 trasmetterà gratis e in chiaro Sinner-Ruud. Diretta streaming integrale su SkyGo e Now, di Sinner-Ruud su RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la Dirette Live testuali dei singolari, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SEMIFINALI ATP FINALS 2024

Sabato 16 novembre

Ore 12:00 Krawietz (GER)/Puetz (GER) [8]-Purcell (AUS)/Thompson (AUS) [5] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:30 Zverev (GER) [2]-Fritz (USA) [5] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:00 Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [7]-Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Ore 20:30 Sinner (ITA) [1]-Ruud (NOR) [6] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA SEMIFINALI ATP FINALS 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 in chiaro (Sinner-Ruud), Sky Sport Uno (201, sessione serale) e Sky Sport Tennis (203, tutti i match) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay (Sinner-Ruud), SkyGo e Now (abbonati)

Diretta Live testuale: OA Sport (singolari)