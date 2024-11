Curling, la Germania vince gli Europei dopo vent’anni! La Scozia di Mouat si inchina

La Germania ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei 2024 di curling maschile, andati in scena sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). I tedeschi hanno sconfitto la Scozia per 9-7 in una pirotecnica finale e sono così tornati sul gradino più alto del podio della rassegna continentale a venti anni di distanza dall’ultima volta, quando si imposero contro la Svezia a Sòfia. Dall’epopea di Sebastian Stock e compagni al sigillo dello skip Marc Muskatewitz, del vice Benjamin Japp, del second Felix Messenzehl e del lead Johannes Scheuerl.

L’autentica rivelazione di questa competizione è riuscita a battere nell’atto conclusivo la corazzata di Bruce Mouat, che aveva vinto le ultime tre edizioni e che nel 2023 si era laureata Campione del Mondo. Gli anglosassoni, che fino a oggi avevano perso soltanto contro l’Italia nel round robin, non sono riusciti a rispettare il pronostico della vigilia e si sono dovuti accontentare di un per loro amaro argento. La Germania esulta per la settima volta nella propria storia, mentre la Scozia manca l’appuntamento con il diciassettesimo sigillo.

La partita si è distinta per continui ribaltamenti di fronte: la Scozia ha marcato due punti nell’end di apertura, ma la Germania ha reagito siglando tre punti nella frazione successiva e poi strappando una mano da un punto (4-2), gli anglosassoni hanno prontamente pareggiato i conti e poi i tedeschi hanno messo la testa avanti prima dell’intervallo (5-4); al ritorno sul ghiaccio un botta e risposta da due punti con il favore del martello (7-6), seguito da un braccio di ferro da un punto a testa (8-7) prima che la Germania chiudesse definitivamente i conti con il punto siglato nel decimo end.