Calcio, la Juve prevale nel derby, il Milan frena a Cagliari, colpo Parma

Si sono chiusi gli anticipi del sabato della dodicesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Il big match era sicuramente l’atteso derby della Mole che è andato alla Juventus che ha sconfitto per 2-0 il Torino con un gol a tempo: Weah ad aprire e Yildiz per chiudere.

Un dominio da parte della Juve sin dall’approccio della partita, il vantaggio già nel primo tempo per le occasioni create poteva essere persino più ampio. Un Torino che non ha mai avuto una vera e propria reazione, ha concluso in porta una sola volta in tutta la partita con Sanabria all’89’. Per i granata sono sette sconfitte nelle ultime otto partite tra tutte le competizioni, Juve che sale invece provvisoriamente al terzo posto a 24 punti in classifica alla pari dell’Inter.

Frena invece il Milan che non va oltre il 3-3 sul campo del Cagliari dopo la magica serata del Bernabeu nel giorno dell’esordio da titolare del giovane Camarda. Partita che si è aperta subito ed è stata spettacolare: il gol di Zortea ha portato avanti i padroni di casa, poi due gol bellissimi di Leao hanno guidato la rimonta. Il pareggio è stato firmato Zappa, poi Abraham ha rispedito il Diavolo davanti prima della perla quasi allo scadere dello stesso Zappa con un tiro al volo meraviglioso sotto la traversa.

Gran bel colpo del Parma di Fabio Pecchia che esce dalla crisi e batte in rimonta 2-1 il Venezia: immediato il vantaggio dei veneti con Nicolussi Caviglia dopo appena cinque minuti, poi Valeri e Bonny per ribaltare tutto e salire a 12 punti. Venezia ancora ultimo a 8 punti insieme al Monza.