Milan-Como 2-1, i rossoneri vincono in rimonta. Successi per Verona e Torino in Serie A

Oggi si sono disputate quattro partite valide per la 29ma giornata della Serie A. Il Milan ha sconfitto il Como per 2-1 di fronte al proprio pubblico di San Siro: i lariani sono passati in vantaggio al 33′ con Da Cunha, che è poi andato a segno anche al 50′ ma il VAR ha annullato per un fuorigioco e tre minuti più tardi i rossoneri hanno pareggiato con Pulisic prima di trovare il gol vittoria al 75′ con Reijnders.

Seconda vittoria consecutiva per il Milan, settimo in classifica a tre punti di distacco dal Bologna. Il Verona si è imposto per 1-0 sul campo dell’Udinese grazie al gol di Duda al 72′, mentre il Torino ha battuto l’Empoli per 1-0 di fronte al proprio pubblico con la stoccata di Vlasic al 70′.

Il Verona ha agganciato il Como a quota 29, a +7 sull’Empoli terzultimo. Parma e Monza hanno pareggiato per 1-1 (botta e risposta tra Izzo e Bonny nella ripresa): i ducali sono quartultimi a +3 sui toscani, i brianzoli sono ultimi a -10 dagli emiliani.

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI

Monza-Parma 1-1

Udinese-Verona 0-1

Milan-Como 2-1

Torino-Empoli 1-0