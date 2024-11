Calcio femminile: la Roma ci crede, ma poi subisce l’imbarcata del Lione in Champions League. Finisce 4-1

Un’ottima Roma si illude, ma in pochi minuti ricade nell’incubo. Malgrado il tabellino è una sconfitta con onore quella rimediata dalle Campionesse d’Italia, sconfitte 4-1 in casa del Lione nel quarto incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di calcio femminile. Le ragazze di Alessandro Spugna hanno fatto tesoro di quanto successo nel match d’andata, reggendo egregiamente per 77 minuti, prima di crollare al cospetto delle avversarie, sicuramente più forti.

Attenta la compagine capitolina nei primi 45′, abile a provare qualche zingarata reggendo la superiorità del Lione che, come prevedibile, tiene lo spartito in mano. La grande attesa Chawinga è senza dubbio la giocatrice più pericolosa, ma i suoi tentativi vengono costantemente neutralizzati da interventi più o meno prodigiosi, tra cui si conta anche quello di Elena Linari che, al 33’, spegne l’inserimento centrale certificando una serata condotta da leader. Si va dunque a riposo con le giallorosse disposte molto bene in campo, complice soprattutto la cautela nelle corsie centrali, ovvero la zona dove le francesi amano fare più male.

Il copione non cambia nella ripresa, con la Roma capace di frenare l’onda d’urto transalpina, sfruttando anche tanti interventi provvidenziali di Caesar. Poi, al 74′, arriva la clamorosa svolta. Con una ripartenza mortifera infatti le ospiti combinano con Thogersen, la quale sgroppa sulla destra cercando Viens ma trovando Dragoni, lesta nel battere Ender di sinistro. Dopo una difesa ordinata, le detentrici del titolo tricolore passano clamorosamente in vantaggio.

Ma la gioia dura davvero troppo poco. Tre minuti più tardi infatti sugli sviluppi di un calcio d’angolo Diani batte in rete approfittando del caos difensivo. Il copione si ripete poi 60 secondi dopo, con la stessa marcatrice. Una defaillance su cui le giocatrici romane dovranno lavorare.

Le giallorosse, sconfortate, perdono il controllo sulla retroguardia, e il Lione pasteggia: all’88′ la neo entrata Le Sommer firma il tris grazie ad un gran goal angolato a destra da fuori area, preludio del poker calato da Renard, sempre su calcio d’angolo.

In virtù di quanto successo il Lione ha guadagnato il passaggio aritmetico al turno successivo. Per la Roma sarà invece cruciale la prossima sfida in casa del Wolfsburg, appaiato a pari punti in classifica.