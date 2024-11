Calcio femminile: la Juve frenata dal Sassuolo nella domenica di Serie A. la Roma vince il derby

La Juventus frena, la Roma si avvicina. Non sono mancate le sorprese neanche nella domenica valida per la decima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio femminile. Dopo il pareggio della Fiorentina, frenata dal Napoli, anche la Juventus ha mancato l’appuntamento con la vittoria, venendo fermata per 2-2 tra le mura amiche di Biella. In ripresa invece le Campionesse d’Italia che, battendo la Lazio nel derby, hanno incasellato il quarto successo consecutivo.

Ma andiamo con ordine. La giornata si è aperta con il match della vecchia Signora che, dopo appena quattro minuti di orologio, sblocca il risultato con Girelli, come sempre lesta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Le emiliane non ci stanno e, al 20’, ripristinano gli equilibri con un tiro-cross ad opera di Chmielinski messo a referto al 20’.

Le bianconere cercano quindi la fuga al 60’, segnando il goal del 2-1 grazie a una Lehmann che lancia un destro dal limite dell’area imparabile per l’estremo difensore avversario. Ma le nero verdi, che hanno cambiato passo da qualche settimana, riescono comunque a riacciuffare le attuali leader della classifica, sfruttando un errore di Proulx che serve involontariamente ancora Chmielinski, brava a mettere la sfera al di là della linea con un pallonetto.

E a proposito di squadre cambiate, prosegue il ritmo martellante della Roma, squadra che si è presa il derby contro la Lazio con una prestazione solida e convincente. Dopo quarantacinque minuti contratti, le ragazze di Mister Spugna passano in vantaggio al 57′ con un colpo di testa di Di Guglielmo, ben assistita da Haavi, preludio del raddoppio della sicurezza ad opera di Martina Giacinti con un tiro dalla lunga distanza che imbecca anche il palo. Le aquilotte sentono l’adrenalina e cercano in tutti i modi di rientrare in partita. Ci riusciranno con una fortuita autorete di Thogersen in una situazione oltremodo caotica all’89’, di fatto l’ultima della disputa.

Da segnalare anche il successo importante del Como che, in trasferta, ha avuto la meglio sul Milan per 0-1. Vittoria di misura per le comasche, furbe a sfruttare un blackout difensivo delle rossonere con la rete segnata da Kerr al 38′.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: LA CLASSIFICA AGGIORNATA