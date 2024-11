Calcio femminile, la Fiorentina batte l’inter nel big match di Serie A. Bene la Juve

La Juve tiene la batta dritta, ma la Fiorentina rimane in scia. Potrebbe essere questo il modo migliore per descrivere la domenica valida per l’ottava giornata della Serie A 2024-2025 di calcio femminile, turno che ha visto in campo le compagini più rappresentative del lotto.

Le bianconere si sono rese artefici di un facile blitz in casa del Napoli, terminato con il rotondo risultato di 0-3. Ad aprire le marcature ci pensa Girelli, brava a trasformare al 10’ un rigore procurato due minuti prima da Bonansea che, con un tiro, trova la mano di un’avversaria. Il raddoppio sarà invece ad opera di Krumbiegel, la quale al 44′ appoggia in rete di destro su cross di Thomas. In totale gestione, le attuali leader della classifica firmano il tris nella ripresa, precisamente al 70’, di nuovo su calcio di rigore causato da un fallo di Pattenuzzo su Caruso, abile poi a non sbagliare dagli undici metri. Dopo il pareggio con l’Inter, la Vecchia Signora si rimette quindi carreggiata, salendo a 22 punti.

Ma ad una sola lunghezza di distanza dalle Juve c’è la Fiorentina che, oggi, ha dato uno scossone molto forte al Campionato firmando il quarto successo consecutivo battendo di misura l’Inter nel big match di giornata. Un trionfo preziosissimo per la Viola, autrice di una disputa in rimonta: al 25’ infatti le nerazzurre passono in vantaggio grazie ad Ivana Andrès, lesta a mettere la sfera sotto la traversa su una situazione di calcio d’angolo.

Le toscane ripristinano gli equilibri solo nella seconda frazione, precisamente al 61’, con un rigore chirurgico realizzato da Boquete. Il goal della vittoria arriva solo al secondo minuto di extra time, quando, su una punizione di Faerge, Pastrenge arriva per prima sul pallone, facendo partire un destro che spiazza Runardottir.

Tutto facile poi per la Roma, passata con una manita a Genova sconfiggendo la Sampdoria per 1-5, affidandosi ai sigilli messi a referto da Greggi (6’), Pandini (12’), Viens (18’), Di Guglielmo (869) e Pilgrim (89’). Di Bertucci invece la rete della bandiera, timbrata al secondo minuto di recupero. Vittoria al fotofinish anche per il Milan, squadra che ha battuto il fanalino di coda Sassuolo grazie ad una invenzione di Ijeh al minuto 81′, maturata grazie a un controllo e un tiro di mancino a centro area. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.

SERIA A CALCIO FEMMINILE: RISULTATI OTTAVA GIORNATA (PARTITE DI DOMENICA 3 NOVEMBRE)

andata (8ª) 8ª giornata ritorno (17ª) 3 nov. 2-1 Fiorentina-Inter – 1º feb. 2 nov. 1-2 Lazio-Como – 3 nov. 1-0 Milan-Sassuolo – 0-3 Napoli-Juventus – 1-5 Sampdoria-Roma –

LA CLASSIFICA AGGIORNATA