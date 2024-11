Calcio femminile, Juventus sfida il Como per essere ancora prima. Roma attesa dal Sassuolo nell’11° turno di Serie A

Prima dell’amichevole della Nazionale italiana di calcio femminile di Andrea Soncin contro la Germania (lunedì 2 dicembre) a Bochum, la Serie A del “Pallone in rosa” andrà in scena con l’11ª giornata, la seconda di ritorno della prima fase. Si riprende domani, sabato 23 novembre alle ore 12.00, con il confronto molto teso e delicato per la zona salvezza tra la Lazio e la Sampdoria, entrambe reduci da tre sconfitte consecutive.

Alle 14.45, all’Arena Civica Gianni Brera, l’Inter affronterà il Napoli Femminile e le nerazzurre allenate di Gianpiero Piovani vanno a caccia del terzo successo di fila, per mettere pressione a Juventus e a Fiorentina, che precedeno la Beneamata in classifica generale. Ad aprire il programma domenica 24 novembre nel lunch match, saranno proprio le gigliate al Viola Park.

La formazione di Sebastian De La Fuente vuol dimenticare il ko contro la Roma e il pari contro il Napoli che ha fatto perdere qualche punto di troppo nella sfida Scudetto contro la Juve. E così, nel l’inconro con il Milan, che ha sul groppone tre sconfitte consecutive, si andrà a caccia dei tre punti.

Alle 16.00 sarà la volta delle campionesse d’Italia della Roma. Archiviata la sconfitta in Champions League contro il Lione che comunque non ha precluso le possibilità alle giallorosse di proseguire nell’avventura europea, la squadra allenata da Alessandro Spugna dovrà andare sul campo del Sassuolo, capace nell’ultimo turno di fermare sul pari la Juve. Le capitoline, però, vogliono portare a cinque le vittorie di fila per avvicinarsi ulteriormente al vertice della graduatoria.

A chiusura del turno la sfida delle ore 18.00, allo Stadio Ferruccio, tra il Como Women e la Vecchia Signora. Un impegno complicato per la formazione di Max Canzi per due ragioni: la prima è che le avversarie sono reduci da quattro successi in serie; la seconda che bisognerà assolutamente “disintossicarsi” dalla delusione dell’eliminazione in Champions League, dopo il ko di Londra contro l’Arsenal. Da considerare che le ragazze allenate da Stefano Sottili hanno realizzato ben dieci reti nelle ultime 4 partite e nelle ultime due non hanno subito gol.