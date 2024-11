Calcio femminile, il Como vince sul campo della Lazio nell’anticipo di Serie A

Il Como ha sconfitto la Lazio per 2-1 nell’anticipo dell’ottava giornata della Serie A di calcio femminile. Le lariane si sono imposte in trasferta grazie a un micidiale uno-due siglato nella seconda parte della ripresa: Karlernas ha trasformato un calcio di rigore al 73′ e Picchi ha firmato il raddoppio al 77′, un minuto dopo che Le Bihan aveva sbagliato il penalty del possibile pareggio per le biancocelesti. In pieno recupero è arrivata la rete di Le Bihan.

Il Como ha così conquistato la terza vittoria stagionale (la seconda di fila), lasciandosi così alle spalle il filotto negativo delle precedenti quattro uscite, dove era incappato in tre sconfitte (Roma, Fiorentina, Inter) e aveva raccolto soltanto un pareggio contro la Sampdoria. Le lombarde hanno provvisoriamente agganciato il Milan al quinto posto con dieci punti all’attivo, mentre la Lazio incamera il quarto stop stagionale e rimane in settima posizione con sei punti.

Il Como tornerà in campo domenica 10 novembre per ospitare il Napoli mentre la Lazio, che nelle ultime tre partite ha conquistato soltanto un punto, sarà impegnato sul campo dell’Inter tra otto giorni. Domani si disputeranno le altre quattro partite dell’ottava giornata di Serie A, con l’attesissimo big match tra Fiorentina e Inter, entrambe all’inseguimento della capolista Juventus.