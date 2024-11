Calcio a 5: Genzano-Roma piatto forte di una giornata attesissima

La quarta giornata della stagione regolare della Serie A di calcio a 5 2024-2025 è pronta a decollare provando a offrire la solita dose di emozioni e gol ai suoi appassionati. Come sempre, saranno 8 le partite in agenda.

Occhi puntati sullo scontro fra il Genzano e la Roma, in un duello di alta classifica – entrambe al momento sono a 9 punti – che potrebbe regalare un nuovo equilibrio alla graduatoria. Feldi Eboli e L84, ossia le altre virtuali capoliste, saranno rispettivamente impegnate contro Manfredonia (in casa) e Fortitudo Pomezia (in trasferta).

Cerca punti anche il Napoli, che farà visita allo Sporting Sala Consilina, mentre i campioni d’Italia della Meta Catania, a proposito di trasferte, saranno impegnati sul campo dell’Itaservice Pesaro.

Infine, due scontri che potrebbero regalare spettacolo: Sandro Abate-Petrarca e Cosenza-Came Treviso, con le compagini venete che dovranno stare molto attente su due campi storicamente ostici.