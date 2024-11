Bolelli e Vavassori alla vigilia delle ATP Finals: “C’è grande equilibrio, possiamo arrivare in fondo”

Oltre a Jannik Sinner, ci saranno anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori a rappresentare il tennis italiano alle ATP Finals 2024. La coppia azzurra, protagonista di una grande stagione con una doppia finale Slam (Melbourne e Parigi) e tre titoli, proverà a far saltare il banco nel torneo di doppio riservato alle migliori otto formazioni dell’anno.

“Essere qui era il nostro obiettivo, ci lavoriamo da inizio anno abbiamo sempre creduto di poterci arrivare. Siamo 8 coppie che hanno fatto risultati incredibili, c’è grande equilibrio, non c’è una favorita, ma siamo una delle coppie che possono arrivare in fondo. Ci stiamo preparando al meglio, siamo fiduciosi e con tanta voglia di far bene“, le parole dei due giocatori italiani durante l’inaugurazione di Casa Tennis a Torino (fonte: Ansa).

Così il padrone di casa torinese Vavassori: “È bellissimo giocare qui. Lo scorso anno guardando le partite di Sinner sognavo di esserci, non pensavo di arrivarci già un anno dopo. Abbiamo fatto un anno pazzesco, ci stiamo allenando bene e il campo è un po’ più lento, cosa che per il doppio è meglio. Forse rispetto al tabellone del singolo nel nostro c’è più equilibrio fra le coppie“.

Motivazioni importanti anche per Bolelli, che torna alle Finals nove anni dopo la sua unica precedente apparizione in coppia con Fabio Fognini: “Il fattore casa sarà fondamentale, avremo un pubblico devastante e cercheremo di usarlo a nostro favore. Saranno partite in cui pochi punti faranno la differenza, dove sarà importante il servizio. Dobbiamo andare step by step e ora siamo concentrati sulla sfida iniziale con Bopanna/Ebden. Siamo otto coppie equilibrate. Sono tutte partite al limite, molto emotive, giocate sull’adrenalina“.