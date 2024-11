Sinner perde al tie-break contro Zverev a Torino: il video integrale del set di allenamento

Prosegue la marcia di avvicinamento di Jannik Sinner verso le ATP Finals 2024, in programma sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. Quest’oggi l’azzurro si è messo alla prova disputando un set di allenamento contro il tedesco Alexander Zverev, con l’obiettivo di trovare sempre più ritmo e fiducia sul campo torinese in vista delle partite ufficiali.

Una sessione di allenamento estremamente interessante con protagonisti il numero 1 ed il numero 2 al mondo, due dei favoriti principali per arrivare fino in fondo al “Torneo dei Grandi Maestri”. Sinner è partito forte, strappando il servizio a Zverev e portandosi subito sul 3-0 con un tennis di alto profilo per poi subire la rimonta del forte giocatore teutonico.

“Sascha” ha avuto il merito di trovare il contro-break, pareggiando i conti sul 3-3 e tenendo poi testa a Jannik fino al 6-6. Tie-break molto equilibrato, in cui il tennista italiano si è procurato anche una palla per chiudere i conti (ben annullata da Zverev con la combinazione servizio-schiaffo al volo) prima di pagare dazio con lo score finale di 10-8.

Di seguito il VIDEO del set di allenamento andato in scena oggi all’Inalpi Arena di Torino tra Jannik Sinner e Alexander Zverev in vista delle ATP Finals 2024.