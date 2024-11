Billie Jean King Cup 2024: orari semifinali, programma, tv, streaming

La Billie Jean King Cup entra nella sua fase conclusiva: al termine dei primi due turni a eliminazione diretta si è infatti delineato il tabellone delle semifinali per quanto riguarda la massima competizione per Nazionali di tennis femminile, in corso di svolgimento sul cemento indoor di Malaga (Spagna). I due testa a testa si disputeranno tra lunedì 18 e martedì 19 novembre, preludio all’atto conclusivo in programma mercoledì 20 novembre (in un’insolita giornata infrasettimanale, tra l’altro in contemporanea con la Coppa Davis).

L’Italia affronterà la Polonia nella prima semifinale, in programma lunedì 18 novembre a partire dalle ore 17.00. Le azzurre, reduci dal successo ottenuto contro il Giappone, se la dovranno vedere con le temibili biancorosse, che hanno regolato Spagna e Cechia negli ultimi giorni. Elisabetta Cocciaretto dovrebbe aprire le dance contro Magdalena French, a seguire Jasmine Paolini cercherà l’impresa contro Iga Swiatek, poi in caso di parità si disputerà il doppio di spareggio dove il Bel Paese schiererà la coppia composta da Paolini e Sara Errani, Campionesse Olimpiche di Parigi 2024.

L’altra semifinale andrà invece in scena martedì 19 novembre, a partire dalle ore 12.00. La tonica Slovacchia di Viktoria Hruncakova e Rebecca Sramkova non vuole smettere di sognare dopo aver eliminato USA e Australia: sarà scontro totale con la Gran Bretagna di Emma Raducanu e Katie Boulter. Anche in questo caso lo schema sarà il consueto: prima l’incrocio tra le due numero 2, poi il singolare tra le numero 1 e a seguire l’eventuale doppio. Come sempre i capitani non giocatori comunicheranno i nominativi delle singolariste un’ora prima dell’inizio del match d’apertura.

Di seguito il tabellone delle semifinali della Billie Jean King Cup, con il calendario dettagliato, il programma, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle sfide che precedono la finale di mercoledì 20 novembre (dalle ore 17.00). Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX. Diretta live testuale su OA Sport per le partite dell’Italia.

TABELLONE SEMIFINALI BILLIE JEAN KING CUP

Polonia vs Italia

Gran Bretagna vs Slovacchia

CALENDARIO BILLIE JEAN KING CUP

Lunedì 18 novembre

Ore 17.00 Semifinale 1: Polonia vs Italia

Martedì 19 novembre

Ore 12.00 Semifinale 2: Gran Bretagna vs Slovacchia

Mercoledì 20 novembre

Ore 17.00 Finale Billie Jean King Cup

PROGRAMMA BILLIE JEAN KING CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.