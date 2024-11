Bielsko Biala-Scandicci stasera in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Trasferta polacca nella terza giornata del girone E di Champions League per la Savino del Bene Scandicci che va a far visita alla formazione del Bks Bostik ZGO Bielsko-Biala. L’Europa è la zona franca per la squadra toscana, che deve fare i conti in campionato con un contingente italiano ristretto che costringe Gaspari e il suo staff ai salti mortali per gestire una situazione piuttosto complicata. Nonostante questo Scandicci in campionato occupa la terza posizione in classifica con un punto e una partita in meno rispetto a Milano ma il meglio di sè finora lo ha espresso in Europa con le vittorie in casa contro le rumene del Voluntari e soprattutto a Stoccarda dove due settimane fa la formazione toscana, senza le briglie delle tre italiane in campo, ha offerto la prova più convincente della stagione.

A Bielsko-Biala la Savino del Bene vive un altro momento molto importante della sua annata: vincere questa partita significherebbe mettere una serissima ipoteca sui quarti di finale di Champions, uno degli obiettivi della squadra di Marco Gaspari a cui viene chiesto di vincere e convincere nella sua migliore versione possibile e contro una squadra che si è già presa qualche soddisfazione, pur con qualche black out, in questa stagione.

Il Bks Bostik ZGO Bielsko-Biala lo scorso anno ha alzato la Coppa di Polonia e quest’anno ha ingrandito il palmares aggiudicandosi la Supercoppa che ha aperto la stagione. Sei vittorie e una sconfitta su sette partite disputate (contro le 9 dell’LKS Lodz) piazzano la squadra polacca al quarto posto del campionato nazionale ma virtualmente Bilsko-Biala, che è allenata da Bartłomiej Piekarczyk, potrebbe risalire fino al secondo posto. La squadra polacca, invece, in Champions League ha subito due settimane fa una clamorosa sconfitta contro il Voluntari di Stefano Saja (3-0) mettendo a serio rischio la qualificazione per la fase ad eliminazione diretta.

Il fischio d’inizio è in programma alla Hala Widowiskowo Sportowa BBOSiR di Bielsko-Biala alle 18.00 di mercoledì 27 novembre. La diretta TV sarà disponibile su sulla piattaforma a pagamento Sky Sport Arena (204) e DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Bks Bostik ZGO Bielsko-Biala e Scandicci.

Hala Widowiskowo Sportowa BBOSiR Bielsko-Biala (Polonia) – Girone E 3. giornata

Mercoledì 27 novembre

Ore 18.00 Bks Bostik ZGO Bielsko-Biala-Savino del Bene Scandicci – Diretta Tv su Sky Sport Arena

