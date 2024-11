Beach volley, Viscovich/Dal Corso che spettacolo! Sono in semifinale al Challenge di Haikou

Prima semifinale in carriera in un Challenge per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich che trovano il super risultato proprio in quello pare uno degli ultimi tornei assieme per questa coppia destinata a dividersi a fine stagione. Alla coppia italiana è bastata la terza vittoria nel torneo per volare in zona podio. Viscovich e Dal Corso sono i primi atleti nella storia ad usufruire del nuovo regolamento dei tornei Challenge che permettono ai due vincitori del secondo turno ad eliminazione diretta che hanno ottenuto il miglior quoziente punti nelle tre partite giocate precedentemente di qualificarsi direttamente alla semifinale.

Bravi comunque gli azzurri a vincere in rimonta 2-1 la sfida del torneo del Round of 6 contro gli austriaci Grossig/Pascariuc che sono scesi in campo baldanzosi ed hanno dominato il primo set con una partenza a razzo (14-5) e gestendo il vantaggio fino al 21-14 conclusivo. Nel secondo set gli azzurri cambiano marcia e si portano avanti prima 9-6 e poi 14-10 ma gli austriaci non mollano e pareggiano a quota 14. Nel finale, però, altro strappo degli italiani che vincono 21-16.

Nel tie break equilibrio fino al 6 pari e poi break micidiale di 7-1 per la coppia italiana che si porta sul 13-7 e si impongono con il punteggio di 15-9, festeggiando il primo accesso alle semifinali dove ritroveranno la coppia statunitense composta da Cory e Caldwell, sconfitti 2-0 dagli azzurri nella finale per il primo posto nel girone. Si tratta di due giocatori esperti, grandi protagonisti nel circuito statunitense AVP. In particolare Evan Cory nell’ultima stagione è stato il compagno del campione olimpico di Rio Alison Cerutti e dunque si tratta di un duro impegno per la coppia italiana.

TORNEO FEMMINILE

Round of 18: Genevieve Gardoque/Chouikh (FRA) – Brewster/Brunner (USA) 2-1 (21-16, 13-21, 15-10), Vinicius/Heitor (BRA) – Bassereau/Aye (FRA) 0-2 (21-23, 17-21), Grössig/Pascariuc (AUT) – Pérez/Matos (ESP) 2-1 (16-21, 21-17, 15-10), Smith/Webber (USA) – Potts/Pearse (AUS) 0-2 (22-24, 22-24), Cory/Caldwell (USA) – Wang Y. W./DU Hongjun (CHN) 2-1 (21-19, 18-21, 16-14), Henning/Wüst (GER) – Bedritis/Rinkevics (LAT) 1-2 (17-21, 21-15, 13-15)

Round of 12: Mol, M./Mol (NOR) – Genevieve Gardoque/Chouikh (FRA) 1-2 (21-18, 17-21, 15-17), Schalk/Shaw (USA) – Bassereau/Aye, C. (FRA) 0-2 (19-21, 23-25), Dal Corso/Viscovich (ITA) – Grössig/Pascariuc (AUT) 2-1 (14-21, 21-16, 15-9), Huster/Just (GER) – Potts/Pearse (AUS) 2-0 (21-19, 21-12), Lorenz/Rietschel (GER) – Cory/Caldwell (USA) 0-2 (14-21, 15-21), Hodges/Schubert (AUS) – Bedritis/Rinkevics (LAT) 2-0 (21-18, 21-18)

Round of 6: Bassereau/Aye, C. (FRA) – Cory/Caldwell (USA) 1-2 (19-21, 21-14, 9-15), Huster/Just (GER) – Genevieve Gardoque/Chouikh (FRA) 2-0 (21-19, 21-17)

Semifinali: Cory/Caldwell (USA) – Dal Corso/Viscovich (ITA), Hodges/Schubert (AUS) – Huster/Just (GER)

TORNEO FEMMINILE

Finali primo posto gironi: J. Zh. Wang/X. Y. Xia (CHN) – Bauer/Anderson (USA) 0-2 (20-22, 16-21), Xue/J. J. Zeng (CHN) – Harward/DeBerg (USA) 2-1 (18-21, 21-18, 15-7), Ahtiainen/Lahti (FIN) – Shiba/Reika (JPN) 2-0 (21-16, 21-16), Placette/Richard (FRA) – Wang X. X./J. Dong (CHN) 2-0 (21-19, 21-14), Clancy/Johnson (AUS) – Fejes/Milutinovic (AUS) 2-0 (21-18, 26-24), Shaw/Toni (USA) – Vieira/Chamereau (FRA) 2-0 (21-0, 21-0)

Finali terzo posto gironi: Chacon/Phillips (USA) – Wachowicz/Radelczuk (POL) 0-2 (12-21, 22-24), Kvedaraite/Kovalskaja (LTU) – Plesiutschnig/Schützenhöfer (AUT) 0-2 (19-21, 11-21), M.M. Lin/H. Xie (CHN) – Grüne/Kunst (GER) 0-2 (9-21, 16-21), Polley/MacDonald (NZL) – Naraphornrapat/Woranatchayakorn (THA) 2-0 (21-13, 21-15), Sh. T. Cao/X.CH Zhang (CHN) – Carro/González (ESP) 0-2 (21-23, 17-21), Yan X./Zhou M. L. (CHN) – Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU) 2-0 (21-13, 21-15)

Round of 18: Fejes/Milutinovic (AUS) – Wachowicz/Radelczuk (POL) 0-2 (18-21, 12-21), Wang X. X./J. Dong (CHN) – Grüne/Kunst (GER) 2-0 (21-17, 21-15), Shiba/Reika (JPN) – Yan X./Zhou M. L. (CHN) 2-0 (21-17, 21-13), Harward/DeBerg (USA) – Carro/González (ESP) 2-0 (21-13, 21-16), J. Zh. Wang/X. Y. Xia (CHN) – Plesiutschnig/Schützenhöfer (AUT) 2-0 (21-17, 21-17), Vieira/Chamereau (FRA) – Polley/MacDonald (NZL) 2-0 (24-22, 21-18)

Round of 12: Shaw/Toni (USA) – Wachowicz/Radelczuk (POL) 2-0 (23-21, 21-15), Clancy/Johnson (AUS) – Wang X. X./J. Dong (CHN) 0-2 (21-23, 14-21), Placette/Richard (FRA) – Harward/DeBerg (USA) 2-1 (21-16, 9-21, 15-10), Ahtiainen/Lahti (FIN) – J. Zh. Wang/X. Y. Xia (CHN) 1-2 (14-21, 21-16, 8-15), Xue/J. J. Zeng (CHN) – Shiba/Reika (JPN) 2-1 (17-21, 21-19, 15-12), Bauer/Anderson (USA) – Vieira/Chamereau (FRA) 0-2 (19-21, 16-21)

Round of 6: Xue/J. J. Zeng (CHN) – J. Zh. Wang/X. Y. Xia (CHN) 2-0 (21-17, 21-16), Placette/Richard (FRA) – Vieira/Chamereau (FRA) 2-0 (21-12, 22-20)

Semifinali: Xue/J. J. Zeng (CHN) – Wang X. X./J. Dong (CHN), Shaw/Toni (USA) – Placette/Richard (FRA)