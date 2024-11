Beach volley, Viscovich/Dal Corso subito vincenti nel Challenge di Haikou

L’unica coppia inserita nel tabellone principale del Challenge di Haikou, composta da Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich inizia con il piede giusto la sua avventura con una vittoria che assicura la partecipazione alla seconda fase, per la quale la Fivb ha cambiato il regolamento per evitare che si ripetano i ritiri nel primo turno che hanno caratterizzato gli ultimi Challenge. Una formula di non facile comprensione e che, per l’accesso dal secondo turno ad eliminazione diretta alla semifinale, premia le due coppie che hanno il miglior quoziente punti fin dalla prima partita del girone e quindi dà alto valore a tutte le gare disputate dalle coppie. Non la migliore soluzione possibile, ma sicuramente meno peggio della precedente.

Viscovich/Dal Corso hanno iniziato bene battendo 2-0 nella semifinale del girone i padroni di casa cinesi Liu/Liu. Sotto 8-10 nel primo set, gli azzurri hanno ribaltato la situazione portandosi sull’11-10, poi hanno subito un break di 1-5 (12-15) e lo hanno restituito con gli interessi per il 18-16 che ha aperto la strada al 21-18 conclusivo. Nel secondo set ancora equilibrio fino al 9-8 per la coppia azzurra che con un break di 6-2 si è portata sul 15-10 e non si è fatta più avvicinare fino al 21-17 che ha chiuso il match.

Dal Corso/Viscovich se la vedranno nella finale che vale direttamente l’accesso ad una sorta di incrocio fra ottavo e quarto di finale con la coppia statunitense Cory/Caldwell al primo torneo assieme. Si tratta di due giocatori esperti, grandi protagonisti nel circuito statunitense AVP. In particolare Evan Cory nell’ultima stagione è stato il compagno del campione olimpico di Rio Alison Cerutti e dunque si tratta di un duro impegno per la coppia italiana.

TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi. Pool A

Hodges/Schubert (AUS) – Pérez/Matos (ESP) 2-0 (21-15, 21-15)

Vinicius/Heitor (BRA) – Dumek/Semerad (CZE) 2-1 (21-17, 20-22, 15-12)

Pool B

Potts/Pearse (AUS) – Lorenz/Rietschel (GER) 1-2 (17-21, 21-18, 16-18)

Grössig/Pascariuc P. (AUT) – Sagstetter/Sagstetter (GER) 2-0 (21-17, 21-19)

Pool C

Huster/Just (GER) – Saucedo/Viera (ESP) 2-1 (21-14, 19-21, 15-5)

Brewster/Brunner (USA) – Henning/Wüst (GER) 0-2 (18-21, 13-21)

Pool D

Dal Corso/Viscovich (ITA) – Ch. Y. Liu/J.Q. Liu (CHN) 2-0 (21-18, 21-17)

Bassereau/Aye, C. (FRA) – Cory/Caldwell (USA) 1-2 (21-18, 21-23, 13-15)

Pool E

Schalk/Shaw (USA) – Nemec L./Petruf (SVK) 2-0 (26-24, 21-19)

Bedritis/Rinkevics (LAT) – Genevieve Gardoque/Chouikh (FRA) 0-2 (20-22, 17-21)

Pool F

Wang Y. W./DU Hongjun (CHN) – Mol, M./Mol (NOR) 0-2 (14-21, 9-21)

Smith/Webber (USA) – Beta/Lejawa (POL) 2-1 (21-9, 19-21, 15-11)

Finali primo posto gironi: 15-Nov 11:00 Hodges/Schubert (AUS) – Vinicius/Heitor (BRA), 15-Nov 11:00 Lorenz/Rietschel (GER) – Grössig/Pascariuc P. (AUT), 15-Nov 11:00 Huster/Just (GER) – Henning/Wüst (GER), 15-Nov 11:00 Dal Corso/Viscovich (ITA) – Cory/Caldwell (USA), 15-Nov 10:00 Schalk/Shaw (USA) – Genevieve Gardoque/Chouikh (FRA), 15-Nov 10:00 Mol, M./Mol (NOR) – Smith/Webber (USA)

Finali terzo posto gironi: 15-Nov 09:00 Pérez/Matos (ESP) – Dumek/Semerad (CZE), 15-Nov 10:00 Potts/Pearse (AUS) – Sagstetter/Sagstetter (GER), 15-Nov 09:00 Saucedo/Viera (ESP) – Brewster/Brunner (USA), 15-Nov 10:00 Ch. Y. Liu/J.Q. Liu (CHN) – Bassereau/Aye, C. (FRA), 15-Nov 09:00 Nemec L./Petruf (SVK) – Bedritis/Rinkevics (LAT), 15-Nov 09:00 Wang Y. W./DU Hongjun (CHN) – Beta/Lejawa (POL)

TORNEO FEMMINILE

Secondo turno qualificazioni: Yuan Lvwen/Zhu Lingdi (CHN) – Wachowicz/Radelczuk (POL) 0-2 (18-21, 22-24), Shaw/Toni (USA) – Aheidan/Dilinaer A. (CHN) 2-1 (21-13, 22-24, 16-14), Kvedaraite/Kovalskaja (LTU) – YU T./Jiang K. Y. (CHN) 2-0 (21-17, 21-15), Carro/González (ESP) – Friedl/Berger (AUT) 2-0 (21-17, 21-15), Chacon/Phillips (USA) – Fleming/Alchin (AUS) 2-1 (21-16, 17-21, 15-12), Phillips/Mears (AUS) – Sh. T. Cao/X.CH Zhang (CHN) 1-2 (17-21, 21-15, 15-17), Uhl/Schürholz (GER) – Placette/Richard (FRA) 1-2 (16-21, 21-16, 11-15), Fejes/Milutinovic (AUS) – Ren/Non (JPN) 2-1 (21-19, 13-21, 15-10)

Pool A

J. Zh. Wang/X. Y. Xia (CHN) – Chacon/Phillips (USA) 2-0 (21-15, 21-15)

Wachowicz/Radelczuk (POL) – Bauer/Anderson (USA) 1-2 (15-21, 21-15, 12-15)

Pool B

Xue/J. J. Zeng (CHN) – Kvedaraite/Kovalskaja (LTU) 2-0 (21-15, 22-20)

Plesiutschnig/Schützenhöfer (AUT) – Harward/DeBerg (USA) 1-2 (14-21, 21-17, 11-15)

Pool C

Ahtiainen/Lahti (FIN) – M.M. Lin/H. Xie (CHN) 2-0 (21-17, 21-7)

Shiba/Reika (JPN) – Grüne/Kunst (GER) 2-1 (21-19, 14-21, 15-11)

Pool D

Polley/MacDonald (NZL) – Placette/Richard (FRA) 1-2 (21-11, 17-21, 17-19)

Naraphornrapat/Woranatchayakorn (THA) – Wang X. X./J. Dong (CHN) 0-2 (15-21, 15-21)

Pool E

Clancy/Johnson (AUS) – Sh. T. Cao/X.CH Zhang (CHN) 2-1 (21-14, 13-21, 17-15)

Fejes/Milutinovic (AUS) – Carro/González (ESP) 2-0 (21-17, 21-14)

Pool F

Yan X./Zhou M. L. (CHN) – Shaw/Toni (USA) 0-2 (16-21, 15-21)

Vieira/Chamereau (FRA) – Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU) 2-0 (21-13, 24-22)

Finali primo posto gironi: 15-Nov 14:00 CC J. Zh. Wang/X. Y. Xia (CHN) – Bauer/Anderson (USA), 15-Nov 13:00 CC Xue/J. J. Zeng (CHN) – Harward/DeBerg (USA), 15-Nov 13:00 3 Ahtiainen/Lahti (FIN) – Shiba/Reika (JPN), 15-Nov 14:00 2 Placette/Richard (FRA) – Wang X. X./J. Dong (CHN), 15-Nov 14:00 3 Clancy/Johnson (AUS) – Fejes/Milutinovic (AUS), 15-Nov 14:00 4 Shaw/Toni (USA) – Vieira/Chamereau (FRA)

Finali terzo posto gironi: 15-Nov 13:00 4 Chacon/Phillips (USA) – Wachowicz/Radelczuk (POL), 15-Nov 12:00 3 Kvedaraite/Kovalskaja (LTU) – Plesiutschnig/Schützenhöfer (AUT), 15-Nov 12:00 2 M.M. Lin/H. Xie (CHN) – Grüne/Kunst (GER), 15-Nov 12:00 4 Polley/MacDonald (NZL) – Naraphornrapat/Woranatchayakorn (THA), 15-Nov 13:00 2 Sh. T. Cao/X.CH Zhang (CHN) – Carro/González (ESP), 15-Nov 12:00 CC Yan X./Zhou M. L. (CHN) – Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU)