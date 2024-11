Beach volley, si ferma subito l’ultima avventura assieme di Dal Corso/Viscovich nel Challenge di Chennai

Avrebbero voluto concludere in modo diverso la loro avventura assieme Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, che si apprestano a cambiare compagno per il progetto azzurro guidato da Paolo Nicolai. Invece sono arrivate due sconfitte nel girone per la coppia azzurra nell’ultimo Challenge della stagione in programma a Chennai nelle Filippine e dunque l’Italia perde subito la sua unica coppia iscritta al torneo.

Dal Corso/Viscovich, reduci dal terzo posto di Haikou e dalla brutta avventura con blocco dei voli aerei a Nuvali in India dove gli azzurri non hanno potuto giocare, sono usciti sconfitti 2-0 nella sfida di semifinale del girone di ferro in cui erano stati inseriti. Gli italiani, contro i tedeschi Henning/Wust aveva iniziato piuttosto bene riuscendosi a portare avanti 12-10 nel primo set ma poi hanno subito un break micidiale di 3-8 e si sono arresi con il punteggio di 16-21. Nel secondo parziale, dopo il 3-0 iniziale, gli azzurri si sono trovati di nuovo a dover inseguire sul 6-7 e poi i tedeschi hanno preso il largo nella parte centrale del set (9-13) e si sono aperti la strada per il dominio finale con il punteggio di 13-21.

Pessimo accoppiamento, per gli azzurri, quello della finale per il terzo posto perchè dall’altra parte della rete c’erano gli esperti statunitensi Crabb/Brunner che hanno vinto 2-0 ma gli italiani questa volta hanno lottato per lunghi tratti alla pari con i rivali. Nel primo set azzurri subito ad inseguire sul 6-10, bravi a rimontare e a mettere il naso avanti sul 12-11, poi però altro break statunitense per il 15-18 che ha anticipato il 18-21 finale. Nel secondo set azzurri avanti fino al 17.16, poi il break di 5-1 di Crabb/Brunner che hanno ripetuto il 21-18 del set precedente ed hanno conquistato l’accesso al Round of 18.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Bercik, J./Bercik, V. (CZE) – Hölting Nilsson/Andersson, E. (SWE) 0-2 (11-21, 18-21), Aas/Mol (NOR) – Saucedo/Viera (ESP) 2-0 (21-16, 21-18), Duval/Altwies (FRA) – Bialokoz/Batrane (ENG) 1-2 (18-21, 21-19, 12-15), Sousa, G./Sousa, T. (POR) – Rumsevicius/Piesina (LTU) 2-0 (23-21, 21-16), Møllgaard/Napier (DEN) – Tiisaar/Korotkov (EST) 1-2 (14-21, 21-19, 10-15), T. Pithak/T. Poravid (THA) – Schumann/Anyang (AUS) 2-1 (22-20, 19-21, 15-11), Beta/Lejawa (POL) – Malki/Fukushima (JPN) 2-1 (16-21, 21-9, 15-10), Henning/Wüst (GER) – Bucknam/Ierna (USA) 2-0 (21-13, 21-12), Bushby/Hood (AUS) – Sagstetter/Sagstetter (GER) 0-2 (26-28, 11-21), Krzeminski/Pietraszek (POL) – Mndingi/Williams (RSA) 2-0 (21-13, 21-17), Datsiuk/Bublyk (UKR) – Urrutia/Harrison (USA) 2-0 (21-15, 21-11), Genevieve Gardoque/Chouikh (FRA) – Gottsu/Watanabe (JPN) 2-0 (21-16, 21-11), Wüst/Fröbel (GER) – Netitorn/M. Wachirawit (THA) 2-1 (21-19, 12-21, 15-11), K. Dunwinit/N. Banlue (THA) – Dew/Siragusa (USA) 2-1 (21-15, 16-21, 15-11), Crabb/Brunner (USA) – Waber/Jezek (CZE) 2-0 (21-18, 26-24), Potts/Pearse (AUS) – TOLENTINO/Rosales (PHI) 2-0 (21-8, 21-10)

Secondo turo qualificazioni: Aas/Mol (NOR) – Hölting Nilsson/Andersson, E. (SWE) 0-2 (9-21, 16-21), Sousa, G./Sousa, T. (POR) – Bialokoz/Batrane (ENG) 2-1 (15-21, 21-18, 15-11), T. Pithak/T. Poravid (THA) – Tiisaar/Korotkov (EST) 0-2 (16-21, 13-21), Henning/Wüst (GER) – Beta/Lejawa (POL) 2-0 (21-15, 21-19), Krzeminski/Pietraszek (POL) – Sagstetter/Sagstetter (GER) 0-2 (19-21, 19-21), Genevieve Gardoque/Chouikh (FRA) – Datsiuk/Bublyk (UKR) 0-2 (12-21, 16-21), K. Dunwinit/N. Banlue (THA) – Wüst/Fröbel (GER) 0-2 (12-21, 21-23), Potts/Pearse (AUS) – Crabb/Brunner (USA) 0-2 (20-22, 23-25)

Semifinali gironi. Pool A

Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) – Abdilla/Francisco (PHI) 2-0 (21-9, 21-16)

Horst/Pascariuc P. (AUT) – Dressler/Berger T. (AUT) 2-1 (21-15, 20-22, 15-8)

Pool B

Waller/Hammarberg (AUT) – Wüst/Fröbel (GER) 2-0 (21-9, 21-17)

Bedritis/Rinkevics (LAT) – Schachter/Pickett (CAN) 2-0 (21-19, 21-16)

Pool C

Luini/Penninga (NED) – Datsiuk/Bublyk (UKR) 2-0 (21-15, 21-17)

Hölting Nilsson/Andersson E. (SWE) – Popov/Likhatskyi (UKR) 2-0 (21-14, 21-14)

Pool D

Bassereau/Aye C. (FRA) – Crabb/Brunner (USA) 2-1 (21-18, 21-23, 15-12)

Dal Corso/Viscovich (ITA) – Henning/Wüst (GER) 0-2 (16-21, 13-21)

Pool E

Huster/Just (GER) – Sousa G./Sousa T. (POR) 2-1 (21-11, 17-21, 15-10)

Pedrosa/Campos (POR) – Vinicius/Heitor (BRA) 1-2 (21-16, 16-21, 19-21)

Pool F

Buytrago/Varga (PHI) – Tiisaar/Korotkov (EST) 0-2 (8-21, 29-31)

Schalk/Shaw (USA) – Sagstetter/Sagstetter (GER) 2-1 (21-16, 18-21, 15-9)

Finali 1. posto gironi: Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) – Horst/Pascariuc P. (AUT) 2-0 (21-11, 21-19), Waller/Hammarberg (AUT) – Bedritis/Rinkevics (LAT) 2-0 (21-16, 21-14), Luini/Penninga (NED) – Hölting Nilsson/Andersson E. (SWE) 1-2 (21-17, 18-21, 10-15), Bassereau/Aye C. (FRA) – Henning/Wüst (GER) 1-2 (17-21, 21-12, 10-15), Huster/Just (GER) – Vinicius/Heitor (BRA) 1-2 (11-21, 22-20, 13-15), Tiisaar/Korotkov (EST) – Schalk/Shaw (USA) 2-0 (21-19, 21-16)

Finali 3. posto gironi: Abdilla/Francisco (PHI) – Dressler/Berger T. (AUT) 0-2 (4-21, 14-21), Wüst/Fröbel (GER) – Schachter/Pickett (CAN) 0-2 (15-21, 14-21), Datsiuk/Bublyk (UKR) – Popov/Likhatskyi (UKR) 2-0 (21-19, 21-16), Crabb/Brunner (USA) – Dal Corso/Viscovich (ITA) 2-0 (21-18, 21-18), Sousa G./Sousa T. (POR) – Pedrosa/Campos (POR) 1-2 (9-21, 21-17, 12-15), Buytrago/Varga (PHI) – Sagstetter/Sagstetter (GER) 0-2 (10-21, 16-21)

Round of 18: 30-Nov 09:00 Huster/Just (GER) – Datsiuk/Bublyk (UKR), 30-Nov 09:00 Luini/Penninga (NED) – Crabb/Brunner (USA), 30-Nov 10:00 Horst/Pascariuc P. (AUT) – Schachter/Pickett (CAN), 30-Nov 10:00 Bedritis/Rinkevics (LAT) – Sagstetter/Sagstetter (GER), 30-Nov 10:00 Bassereau/Aye, C. (FRA) – Dressler/Berger T. (AUT), 30-Nov 10:00 Schalk/Shaw (USA) – Pedrosa/Campos (POR)

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Shaw/Toni (USA) – Bye, Descamps/Sobezalz (FRA) – Siposova/Terenova (SVK) 2-0 (21-16, 21-16), Uhl/Schürholz (GER) – Makhno, In./Makhno, Ir. (UKR) 0-2 (17-21, 16-21), Peranich/Crews (USA) – Kvedaraite/Kovalskaja (LTU) 0-2 (13-21, 7-21), Savvy/Van Winkle (USA) – Merle/Duval (FRA) 1-2 (21-13, 19-21, 13-15), Kuivonen/Jürgenson (EST) – Sonneville/Piersma B. (NED) 1-2 (13-21, 21-19, 8-15), Ciezkowska/Lunio (POL) – Helland-Hansen/Garder (NOR) 2-1 (20-22, 21-13, 17-15), Hauge/Bisgaard (DEN) – Christ/Schieder (GER) 0-2 (20-22, 20-22), Fleming/Alchin (AUS) – Polidario/Gaviola (PHI) 2-0 (21-11, 21-13), Lorenzova/Tomasova (CZE) – Kan/Sours (USA) 0-2 (15-21, 23-25), Luini/Poiesz (NED) – Dvorníková/Zolnercikova (CZE) 2-0 (21-19, 21-18), Ferch/Shields (USA) – Serdiuk/Romaniuk (UKR) 2-1 (15-21, 21-17, 15-10), Riko/Reika (JPN) – Lodej/Kielak (POL) 1-2 (12-21, 21-18, 10-15), Pavelková K./Pavelková A. (CZE) – Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU) 0-2 (15-21, 15-21), Chacon/Phillips (USA) – Numwong/Veeradakittikarn (THA) 2-0 (21-15, 21-15)

Secondo turno qualificazioni: Shaw/Toni (USA) – Descamps/Sobezalz (FRA) 2-0 (21-9, 21-10), Makhno, In./Makhno, Ir. (UKR) – Kvedaraite/Kovalskaja (LTU) 1-2 (21-18, 18-21, 14-16), Merle/Duval (FRA) – Sonneville/Piersma B. (NED) 0-2 (11-21, 14-21), Chacon/Phillips (USA) – Fejes/Milutinovic (AUS) 2-0 (21-17, 21-16), Ciezkowska/Lunio (POL) – Christ/Schieder (GER) 2-0 (21-14, 21-15), Fleming/Alchin (AUS) – Kan/Sours (USA) 0-2 (12-21, 19-21), Luini/Poiesz (NED) – Ferch/Shields (USA) 0-2 (22-24, 10-21), Lodej/Kielak (POL) – Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU) 0-2 (14-21, 16-21)ù

Semifinali gironi. Pool A

Ittlinger/Van de Velde (GER) – Ferch/Shields (USA) 2-0 (21-14, 21-13)

Naraphornrapat/Woranatchayakorn (THA) – van Driel, E./Bekhuis (NED) 2-1 (21-18, 17-21, 15-11)

Pool B

Shaw/Toni (USA) – Chacon/Phillips (USA) 2-0 (23-21, 21-18)

Anderson/Bauer (USA) – Wachowicz/Radelczuk (POL) 1-2 (18-21, 21-17, 14-16)

Pool C

Tainá/Andressa (BRA) – Kan/Sours (USA) 2-0 (21-19, 21-19)

Vieira/Chamereau (FRA) – Carro/González (ESP) 0-2 (31-33, 15-21)

Pool D

Clancy/Johnson (AUS) – Ciezkowska/Lunio (POL) 0-2 (16-21, 18-21)

Placette/Richard (FRA) – Plesiutschnig/Schützenhöfer (AUT) 0-2 (17-21, 14-21)

Pool E

Hladun/Lazarenko (UKR) – Sonneville/Piersma B. (NED) 0-2 (9-21, 19-21)

Harward/DeBerg (USA) – Grüne/Kunst (GER) 2-1 (21-19, 17-21, 15-6)

Pool F

Eslapor/Orillaneda (PHI) – Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU) 0-2 (12-21, 8-21)

Ahtiainen/Lahti (FIN) – Kvedaraite/Kovalskaja (LTU) 0-2 (19-21, 17-21)

Finali 1. posto gironi: Ittlinger/Van de Velde (GER) – Naraphornrapat/Woranatchayakorn (THA) 2-0 (21-18, 21-16), Shaw/Toni (USA) – Wachowicz/Radelczuk (POL) 2-0 (21-19, 21-9), Tainá/Andressa (BRA) – Carro/González (ESP) 1-2 (21-14, 17-21, 14-16), Clancy/Johnson (AUS) – Placette/Richard (FRA) 2-0 (22-20, 21-16), Sonneville/Piersma B. (NED) – Harward/DeBerg (USA) 0-2 (17-21, 14-21), Eslapor/Orillaneda (PHI) – Ahtiainen/Lahti (FIN) 0-2 (11-21, 15-21)

Finali 3. posto gironi: Ferch/Shields (USA) – van Driel, E./Bekhuis (NED) 2-1 (22-20, 9-21, 15-11), Anderson/Bauer (USA) – Chacon/Phillips (USA) 2-0 (21-23, 14-21), Kan/Sours (USA) – Vieira/Chamereau (FRA) 0-2 (16-21, 16-21), Ciezkowska/Lunio (POL) – Plesiutschnig/Schützenhöfer (AUT) 0-2 (17-21, 18-21), Hladun/Lazarenko (UKR) – Grüne/Kunst (GER) 0-2 (18-21, 18-21), Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU) – Kvedaraite/Kovalskaja (LTU) 2-0 (21-18, 21-14)

Round of 18: 30-Nov 08:00 – Tainá/Andressa (BRA) – Anderson/Bauer (USA), 30-Nov 08:00 – Sonneville/Piersma B. (NED) – Vieira/Chamereau (FRA), 30-Nov 08:00 – Wachowicz/Radelczuk (POL) – Ferch/Shields (USA), 30-Nov 08:00 – Kvedaraite/Kovalskaja (LTU) – Clancy/Johnson (AUS), 30-Nov 09:00 – Ciezkowska/Lunio (POL) – Ahtiainen/Lahti (FIN), 30-Nov 09:00 – Naraphornrapat/Woranatchayakorn (THA) – Grüne/Kunst (GER)