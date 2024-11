Beach volley, Scampoli/Bianchi ok al debutto: sono in main draw a Rio con Orsi Toth/Gottardi! Sconfitta per Benzi/Bonifazi

Saranno due le coppie italiane al via dell’ultimo Elite 16 del 2024, in programma sulla sabbia di Rio de Janeiro in uno scenario che profuma di storia per il beach volley. Quelle che saranno destinate ad essere le due coppie di punta del movimento italiano femminile cercheranno di avanzare più possibile nel tabellone principale a partire da questo pomeriggio: Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth erano già inserite nel main draw, mentre Claudia Scampoli e Giada Bianchi sono riuscite ad entrarci dopo due vere e proprie battaglie in qualificazione.

Qualificazione che ha invece bocciato gli ex campioni italiani Benzi/Bonifazi, unica coppia maschile iscritta al torneo, usciti di scena al primo turno contro glui argentini Amieva/Bueno. La coppia sudamericana, dopo una prima parte di primo set equilibrata, ha piazzato un break micidiale di 9-1, portandosi sul 14-5 e aprendosi la strada per il 21-10 conclusivo. In avvio di secondo set è arrivata la reazione degli azzurri che si sono portati sul 6-2 e sono rimasti in vantaggio fino all’11 pari, prima di subire un altro break micidiale degli argentini: 10-1 per il 21-11 finale e azzurri eliminati.

E’ andata diversamente, invece, al debutto assoluto della coppia nel World Tour, per Scampoli e Bianchi (da non confondere con Margherita Bianchin che ha lasciato l’attività qualche mese fa ed era la ex compagna di Scampoli) che hanno vinto due sfide molto equilibrate e saranno nel tabellone principale. La coppia azzurra ha superato nel primo turno delle qualificazioni 2-0 le statunitensi Kool/Svenssohn. Le italiane, sotto 12-15 nel primo set, hanno piazzato un parziale di 10-2 ribaltando la situazione e vincendo 21-17. Nel secondo set grande equilibrio fino al 17 pari, poi il break di 3-0 per Bianchi/Scampoli che sono riuscite a chiudere 21-19.

Nel secondo turno la coppia azzurra ha battuto 2-1 le esperte tedesche Borger/Schieder. Nel primo set, dopo una partenza stentata, la coppia italiana ha preso il largo nella parte centrale del set ed ha vinto nettamente 21-15. Nel secondo parziale le azzurre non sono riuscite a sfruttare un vantaggio di 6-3 e 12-10 e nel finale hanno subito la rimonta delle tedesche: 19-21. nel tie break, sotto 5-8, sono state le italiane a piazzare la rimonta con un parziale di 4-0 (9-8). Finale tiratissimo e successo delle azzurre con il punteggio di 15-13.

Scampoli/Bianchi sono inserite nel girone C ed esordiranno questo pomeriggio alle 17.00 contro le statunitensi Cannon/Kraft. Domani alle 16.00 le azzurre affronteranno le austriache Klinger/Klinger e chiuderanno il loro impegno nel girone alle 20.00 con la coppia più titolata della Pool, le brasiliane Carol/Barbara.

Gruppo D per Orsi Toth/Gottardi, una delle coppie più attese in assoluto a Rio. Le azzurre debutteranno oggi alle 14.00 con le brasiliane Andressa/Tainá. Domani alle 11.00 la sfida con la nuova coppia tedesca Ittlinger/Van de Velde e infine alle 18.00 affronteranno le lituane Paulikiene/Raupelyte.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Savvy/Van Winkle (USA) – Laura/Fio (PAR) 0-2 (17-21, 19-21), Wachowicz/Radelczuk (POL) – Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU) 2-0 (21-16, 21-17), Bélanger/Monkhouse (CAN) – Anderson/Bauer (USA) 1-2 (21-19, 18-21, 11-15), Ittlinger/Van de Velde (GER) – Berntsen/Olimstad (NOR) 2-0 (21-16, 21-14), Kool/Svenssohn (USA) – Scampoli/Bianchi (ITA) 0-2 (17-21, 19-21), Borger/Schieder (GER) – Christ/Paul (GER) 2-0 (25-23, 21-16), Hollas H./Remmelg (EST) – Thainara/Elize Maia (BRA) 1-2 (17-21, 21-19, 10-15), Hildreth/Van Gunst (USA) – Natasha/Giulia (BRA) 2-1 (21-16, 17-21, 15-9)

Secondo turno qualificazioni: Hildreth/Van Gunst (USA) – Thainara/Elize Maia (BRA) 1-2 (21-16, 16-21, 13-15), Borger/Schieder (GER) – Scampoli/Bianchi (ITA) 1-2 (15-21, 21-19, 13-15), Ittlinger/Van de Velde (GER) – Anderson/Bauer (USA) 2-0 (21-9, 21-17), Wachowicz/Radelczuk (POL) – Laura/Fio (PAR) 2-0 (21-14, 21-19)

Gironi. Pool A

07-Nov 15:00 – Thamela/Victoria (BRA) – Thainara/Elize Maia (BRA)

07-Nov 15:00 – Taiana Lima/Talita (BRA) – Churin/Gallay (ARG)

07-Nov 18:00 – Thamela/Victoria (BRA) – Churin/Gallay (ARG)

07-Nov 18:00 – Taiana Lima/Talita (BRA) – Thainara/Elize Maia (BRA)

08-Nov 15:00 – Thamela/Victoria (BRA) – Taiana Lima/Talita (BRA)

08-Nov 15:00 – Churin/Gallay (ARG) – Thainara/Elize Maia (BRA)

Pool B

07-Nov 16:00 – Agatha/Rebecca (BRA) – Wachowicz/Radelczuk (POL)

07-Nov 16:00 – Vitoria/Hegeile (BRA) – Michelle/Poletti (PAR) [Q]

07-Nov 20:00 – Agatha/Rebecca (BRA) – Michelle/Poletti (PAR) [Q]

07-Nov 20:00 – Vitoria/Hegeile (BRA) – Wachowicz/Radelczuk (POL)

08-Nov 19:00 – Agatha/Rebecca (BRA) – Vitoria/Hegeile (BRA)

08-Nov 19:00 – Michelle/Poletti (PAR) [Q] – Wachowicz/Radelczuk (POL)

Pool C

07-Nov 17:00 – Cannon/Kraft (USA) – Scampoli/Bianchi (ITA)

07-Nov 17:00 – Klinger D./Klinger R. (AUT) – Carol/Barbara (BRA)

08-Nov 16:00 – Cannon/Kraft (USA) – Carol/Barbara (BRA)

08-Nov 16:00 – Klinger D./Klinger R. (AUT) – Scampoli/Bianchi (ITA)

08-Nov 20:00 – Carol/Barbara (BRA) – Scampoli/Bianchi (ITA)

08-Nov 20:00 – Cannon/Kraft (USA) – Klinger D./Klinger R. (AUT)

Pool D

07-Nov 14:00 – Paulikiene/Raupelyte (LTU) – Ittlinger/Van de Velde (GER)

07-Nov 14:00 – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) – Andressa/Tainá (BRA)

08-Nov 11:00 – Paulikiene/Raupelyte (LTU) – Andressa/Tainá (BRA)

08-Nov 11:00 – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) – Ittlinger/Van de Velde (GER)

08-Nov 18:00 – Paulikiene/Raupelyte (LTU) – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA)

08-Nov 18:00 – Andressa/Tainá (BRA) – Ittlinger/Van de Velde (GER)

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Guto/Vitor Felipe (BRA) – Vercauteren/Van Langendonck (BEL) 2-0 (24-22, 21-17), Huster/Just (GER) – Vinicius/Heitor (BRA) 2-0 (21-13, 21-13), Schalk/Shaw (USA) – Tiisaar/Korotkov (EST) 2-1 (21-18, 20-22, 15-8), Felipe Alves/Henrique (BRA) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) 0-2 (14-21, 19-21), Pedrosa/Campos (POR) – Dumek/Semerad (CZE) 2-1 (21-9, 18-21, 15-9), Quintero/Droguett (CHI) – Pedro Solberg/Gabriel (BRA) 2-0 (23-21, 21-15), Smith/Webber (USA) – Seiser/Kindl (AUT) 2-1 (21-23, 21-19, 19-17), Benzi/Bonifazi (ITA) – Amieva/Bueno (ARG) 0-2 (10-21, 12-21)

Secondo turno qualificazioni: Guto/Vitor Felipe (BRA) – Huster/Just (GER) 1-2 (17-21, 21-9, 8-15), Schalk/Shaw (USA) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) 1-2 (21-18, 15-21, 10-15), Pedrosa/Campos (POR) – Quintero/Droguett (CHI) 1-2 (21-17, 21-23, 12-15), Smith/Webber (USA) – Amieva/Bueno (ARG) 1-2 (19-21, 21-18, 13-15)

Gironi. Pool A

07-Nov 19:00 – Åhman/Hellvig (SWE) – Quintero/Droguett (CHI)

07-Nov 19:00 – Mol, H./Berntsen (NOR) – Waller/Hammarberg (AUT)

08-Nov 13:00 – Åhman/Hellvig (SWE) – Waller/Hammarberg (AUT)

08-Nov 13:00 – Mol, H./Berntsen (NOR) – Quintero/Droguett (CHI)

08-Nov 20:00 – Åhman/Hellvig (SWE) – Mol, H./Berntsen (NOR)

08-Nov 20:00 – Waller/Hammarberg (AUT) – Quintero/Droguett (CHI)

Pool B

07-Nov 14:00 – Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Huster/Just (GER)

07-Nov 14:00 – Plavins/Fokerots (LAT) – Adelmo/Andre (BRA)

07-Nov 23:00 – Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Adelmo/Andre (BRA)

07-Nov 23:00 – Plavins/Fokerots (LAT) – Huster/Just (GER)

08-Nov 18:00 – Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Plavins/Fokerots (LAT)

08-Nov 18:00 – Adelmo/Andre (BRA) – Huster/Just (GER)

Pool C

07-Nov 20:00 – Cherif/Ahmed (QAT) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG)

07-Nov 20:00 – van de Velde/Immers (NED) – Pedro/Arthur (BRA)

08-Nov 14:00 – Cherif/Ahmed (QAT) – Pedro/Arthur (BRA)

08-Nov 14:00 – van de Velde/Immers (NED) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG)

08-Nov 21:00 – Pedro/Arthur (BRA) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG)

08-Nov 21:00 – Cherif/Ahmed (QAT) – van de Velde/Immers (NED)

Pool D

07-Nov 13:00 – Arthur/Adrielson (BRA) – Amieva/Bueno (ARG)

07-Nov 13:00 – Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) – Popov/Reznik (UKR)

07-Nov 21:00 – Arthur/Adrielson (BRA) – Popov/Reznik (UKR)

07-Nov 21:00 – Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) – Amieva/Bueno (ARG)

08-Nov 17:00 – Arthur/Adrielson (BRA) – Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG)

08-Nov 17:00 – Popov/Reznik (UKR) – Amieva/Bueno (ARG)