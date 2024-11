Beach volley, primo podio nei Challenge per Dal Corso/Viscovich: sono terzi in Cina!

Arriva ad Haikou il primo podio in carriera nei tornei Challenge per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich che finora erano riusciti a raggiungere la top 3 (e anche a vincere) solo tornei Future. In Cina, gli azzurri chiudono la loro avventura al terzo posto con quattro successi e una sola sconfitta, piuttosto netta, in semifinale, contro gli statunitensi Cory/Caldwell.

Nella semifinale di questa notte gli italiani hanno perso nettamente in due set contro la coppia statunitense che avevano battuto con lo stesso punteggio nella finale del girone. Cory e Caldwell hanno tirato fuori tutta la loro esperienza e classe per mettere in difficoltà la coppia azzurra e, dopo un avvio equilibrato fino all’11 pari, hanno piazzato un break micidiale di 7-0 per il 18-11 che permette agli statunitensi di chiudere 21-13.

Nel secondo set ancora battaglia nella prima parte fino al 7 pari poi altro break di 9-2 che di fatto chiude il match a favore di Cory/Caldwell che si impongono con il punteggio di 21-14 e centrano la loro prima finale al primo torneo assieme.

Bravi gli azzurri a rimettersi in carreggiata per la finale per il terzo posto contro la coppia tedesca Huster/Just. Decisivo il primo set con gli azzurri ad inseguire prima sull’8-11 e poi sul 13-16 bravi nel finale a ribaltare la situazione con un break di 5-0 che apre la strada per il 21-19. Nel secondo set ancora Viscovich/Dal Corso ad inseguire sull’8-11 ma in grado di piazzare il break di 4-0 per il 12-11. Equilibrio fino in fondo con la coppia italiana che bissa il 21-19 e regala al movimento azzurro l’ennesimo podio internazionale della stagione.

Vittoria in campo maschile proprio per gli statunitensi Cory/Caldwell, al primo centro al debutto assieme, mentre festa grande in casa Cina nel torneo femminile con Xue/Zeng che hanno sconfitto Toni/Shaw nella finale in due set.

TORNEO MASCHILE

Semifinali: Cory/Caldwell (USA) – Dal Corso/Viscovich (ITA) 2-0 (21-13, 21-14), Hodges/Schubert (AUS) – Huster/Just (GER) 2-0 821-11, 23-21)

Finale terzo posto: Dal Corso/Viscovich (ITA) – Huster/Just (GER) 2-0 (21-19, 21-19)

Finale primo posto: Cory/Caldwell (USA) – Hodges/Schubert (AUS) 2-0 (23-21, 23-21)

TORNEO FEMMINILE

Semifinali: Xue/J. J. Zeng (CHN) – Wang X. X./J. Dong (CHN) 2-1 (21-13, 16-21, 15-12), Shaw/Toni (USA) – Placette/Richard (FRA) 2-0 (21-13, 21-18)

Finale terzo posto: Wang X. X./J. Dong (CHN) – Placette/Richard (FRA) 1-2 (21-17, 19-21, 11-15)

Finale primo posto: Xue/J. J. Zeng (CHN) – Shaw/Toni (USA) 2-0m (21-15, 21-15)