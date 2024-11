Beach volley, Orsi Toth/Gottardi, che partenza a Rio! Sconfitta per Scampoli/Bianchi

Una vittoria ed una sconfitta per le azzurre del beach volley nella giornata inaugurale dell’ultimo Elite 16 della stagione in programma a Rio de Janeiro in Brasile. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth xi sono fatte trovare pronte al debutto assoluto contro le brasiliane Andressa/Taina, coppia non di primissima fascia ma sempre pericolose sulla sabbia di casa.

Partita a senso unico con le azzurre che sono partite bene nel primo set portandosi sull’8-4 e resistendo al tentativo di ritorno della coppia di casa fino al 12-10. Nel finale del set le italiane hanno dominato vincendo 21-13. Nel secondo parziale equolibrio fino al 9-9, poi il break decisivo per Gottardi/Orsi Toth che, con un 5-0 micidiale, si sono portate sul 14-9 e hanno mantenuto le distanze fino al 21-16. Oggi alle 11.00 la sfida con la nuova coppia tedesca Ittlinger/Van de Velde e infine alle 18.00 affronteranno le lituane Paulikiene/Raupelyte.

Sconfitta al debutto (ma dopo la conquista della qualificazione) per Scampoli/Bianchi che si sono arrese in due set di fronte alle solide statunitensi Cannon/Kraft. Nel prino parziale le statunitensi hanno aumentato progressivamente ik loro vantaggio (9-6 e 12-7) controllando nella parte conclusiva fino al 21-15.

Nel secondo set le azzurre hanno retto ikl ritmo delle rivali fino al 6-5, poi sono crollate sotto i colpi delle statunitensi che si sono portate sul 12-6 e poi hanno rintuzzato i tentativi di rimonta delle italiane fino al 21-17 conclusivo. Oggi alle 12.00 le azzurre affronteranno le austriache Klinger/Klinger e chiuderanno il loro impegno nel girone alle 20.00 con la coppia più titolata della Pool, le brasiliane Carol/Barbara.

Gironi. Pool A

07-Nov 15:00 – Thamela/Victoria (BRA) – Thainara/Elize Maia (BRA) 2-0 (21-17, 21-17)

07-Nov 15:00 – Taiana Lima/Talita (BRA) – Churin/Gallay (ARG) 2-0 (21-12, 21-17)

07-Nov 18:00 – Thamela/Victoria (BRA) – Churin/Gallay (ARG) 2-0 (21-16, 21-17)

07-Nov 18:00 – Taiana Lima/Talita (BRA) – Thainara/Elize Maia (BRA) 2-0 (21-19, 21-13)

08-Nov 15:00 – Thamela/Victoria (BRA) – Taiana Lima/Talita (BRA)

08-Nov 15:00 – Churin/Gallay (ARG) – Thainara/Elize Maia (BRA)

Pool B

07-Nov 16:00 – Agatha/Rebecca (BRA) – Wachowicz/Radelczuk (POL) 2-0 (21-19, 22-20)

07-Nov 16:00 – Vitoria/Hegeile (BRA) – Michelle/Poletti (PAR) [Q] 2-0 (27-25, 21-19)

07-Nov 20:00 – Agatha/Rebecca (BRA) – Michelle/Poletti (PAR) [Q] 2-0 (21-19, 21-14)

07-Nov 20:00 – Vitoria/Hegeile (BRA) – Wachowicz/Radelczuk (POL) 2-0 (21-18, 21-13)

08-Nov 19:00 – Agatha/Rebecca (BRA) – Vitoria/Hegeile (BRA)

08-Nov 19:00 – Michelle/Poletti (PAR) [Q] – Wachowicz/Radelczuk (POL)

Pool C

07-Nov 17:00 – Cannon/Kraft (USA) – Scampoli/Bianchi (ITA) 2-0 (21-15, 21-17)

07-Nov 17:00 – Klinger D./Klinger R. (AUT) – Carol/Barbara (BRA) 2-0 (25-23, 21-17)

08-Nov 16:00 – Cannon/Kraft (USA) – Carol/Barbara (BRA)

08-Nov 16:00 – Klinger D./Klinger R. (AUT) – Scampoli/Bianchi (ITA)

08-Nov 20:00 – Carol/Barbara (BRA) – Scampoli/Bianchi (ITA)

08-Nov 20:00 – Cannon/Kraft (USA) – Klinger D./Klinger R. (AUT)

Pool D

07-Nov 14:00 – Paulikiene/Raupelyte (LTU) – Ittlinger/Van de Velde (GER) 1-2 (12-21, 21-9, 10-15)

07-Nov 14:00 – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) – Andressa/Tainá (BRA) 2-0 (21-13, 21-16)

08-Nov 11:00 – Paulikiene/Raupelyte (LTU) – Andressa/Tainá (BRA)

08-Nov 11:00 – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) – Ittlinger/Van de Velde (GER)

08-Nov 18:00 – Paulikiene/Raupelyte (LTU) – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA)

08-Nov 18:00 – Andressa/Tainá (BRA) – Ittlinger/Van de Velde (GER)

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

07-Nov 19:00 – Åhman/Hellvig (SWE) – Quintero/Droguett (CHI) 2-0 (21-12, 21-11)

07-Nov 19:00 – Mol, H./Berntsen (NOR) – Waller/Hammarberg (AUT) 1-2 (16-21, 21-18, 12-15)

08-Nov 13:00 – Åhman/Hellvig (SWE) – Waller/Hammarberg (AUT)

08-Nov 13:00 – Mol, H./Berntsen (NOR) – Quintero/Droguett (CHI)

08-Nov 20:00 – Åhman/Hellvig (SWE) – Mol, H./Berntsen (NOR)

08-Nov 20:00 – Waller/Hammarberg (AUT) – Quintero/Droguett (CHI)

Pool B

07-Nov 14:00 – Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Huster/Just (GER) 2-1 (21-16, 20-22, 15-8)

07-Nov 14:00 – Plavins/Fokerots (LAT) – Adelmo/Andre (BRA) 1-2 (21-19, 19-21, 6-15)

07-Nov 23:00 – Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Adelmo/Andre (BRA) 2-1 (15-21, 21-18, 15-11)

07-Nov 23:00 – Plavins/Fokerots (LAT) – Huster/Just (GER) 2-0 (21-8, 21-12)

08-Nov 18:00 – Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Plavins/Fokerots (LAT)

08-Nov 18:00 – Adelmo/Andre (BRA) – Huster/Just (GER)

Pool C

07-Nov 20:00 – Cherif/Ahmed (QAT) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) 2-0 (21-18, 21-19)

07-Nov 20:00 – van de Velde/Immers (NED) – Pedro/Arthur (BRA) 2-1 (19-21, 21-9, 15-13)

08-Nov 14:00 – Cherif/Ahmed (QAT) – Pedro/Arthur (BRA)

08-Nov 14:00 – van de Velde/Immers (NED) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG)

08-Nov 21:00 – Pedro/Arthur (BRA) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG)

08-Nov 21:00 – Cherif/Ahmed (QAT) – van de Velde/Immers (NED)

Pool D

07-Nov 13:00 – Arthur/Adrielson (BRA) – Amieva/Bueno (ARG) 2-0 (21-0, 21-0)

07-Nov 13:00 – Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) – Popov/Reznik (UKR) 2-1 (21-15, 16-21, 15-13)

07-Nov 21:00 – Arthur/Adrielson (BRA) – Popov/Reznik (UKR) 2-.0 (21-19, 21-15)

07-Nov 21:00 – Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) – Amieva/Bueno (ARG) 2-0 (21-9, 21-15)

08-Nov 17:00 – Arthur/Adrielson (BRA) – Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG)

08-Nov 17:00 – Popov/Reznik (UKR) – Amieva/Bueno (ARG)