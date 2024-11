Basket, vittorie per Trapani e Brescia in Serie A. Trento rimane imbattuta, Reyer ko in casa contro Reggio Emilia

Vanno in archivio le quattro partite disputate nel pomeriggio per l’ottava giornata della Serie A di basket, in attesa dei due posticipi (Napoli-Treviso e Virtus Bologna-Sassari) in programma questa sera che completano la domenica della ‘palla a spicchi’ oltre a Cremona-Olimpia Milano prevista domani sera: andiamo quindi a fare un breve riepilogo.

PALLACANESTRO TRIESTE-TRAPANI SHARKS 93-98

I Trapani Sharks battono in trasferta la Pallacanestro Trieste per 93-98. I siciliani iniziano bene con un primo quarto da 20-23, con i giuliani che provano a limitare i danni nella seconda frazione chiudendo a -5 (45-50). Nella ripresa Trapani non molla la presa ed allunga fino al +12 (51-63), con Trieste che tira fuori l’orgoglio nel parziale decisivo mettendo la freccia (85-81). Gli Sharks accusano il colpo ma non si scompongono, dando fondo alle ultime energie rimaste per trovare l’allungo decisivo nel finale per il 93-98 con cui fanno saltare il fattore campo.

TOP SCORER

Trieste: Brown 25, Valentine 16, Uthoff 12

Trapani: Galloway 20, Robinson 17, Notae 14

ESTRA PISTOIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 88-92

La Dolomiti Energia Trentino allunga la striscia di imbattibilità e centra l’ottava vittoria stagionale prevalendo sull’Estra Pistoia per 88-92. Dopo un primo quarto equilibrato (21-22), la squadra toscana prova ad imporre il proprio ritmo e va all’intervallo lungo sopra di tre lunghezze (48-45). Nella ripresa l’Aquila rimane in scia, ma la partita prosegue sul filo dell’equilibrio con il terzo parziale chiuso sul punteggio in perfetta parità (72-72). La Dolomiti Energia alza l’intensità nel finale e va a +10 (78-88), con Pistoia che riesce ad impattare nuovamente (88-88) prima di cedere nei minuti conclusivi per il 88-92 con cui Trento rimane da sola in vetta alla classifica.

TOP SCORER

Pistoia: Christon 29, Rowan 17, Silins 16

Trento: Lamb 27, Ford 21, Cale 16

BERTRAM DERTHONA TORTONA-GERMANI BRESCIA 78-85

Anche la Germani Brescia vince in trasferta contro la Bertram Derthon Tortona col punteggio di 78-85. La Leonessa spinge subito sull’acceleratore (23-29), con la Bertram che non riesce a contrastare l’offensiva ospite e rimane a. -4 prima di rientrare negli spogliatoi (45-49). Nel terzo quarto Tortona ritrova lucidità e piazza un break di 7-0 per mettere la freccia (62-56), mantenendo un piccolo margine sulla Germani dopo 30’ di gioco (66-64). Nel quarto conclusivo la squadra di coach ‘Peppe’ Poeta riprende a dettare il ritmo, piazzando nel finale un parziale di 8-0 che piega la resistenza della Bertram per il 78-85 con cui Brescia si aggiudica il match e aggancia in classifica Virtus Bologna e Trapani a quota 12 punti.

TOP SCORER

Tortona: Kuhse 17, Severini 11, Baldasso 10

Brescia: Ivanovic 17, Della Valle 14, Burnell 12

UMANA REYER VENEZIA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 59-62

L’Unahotels Reggio Emilia sorprende a domicilio l’Umana Reyer Venezia per 59-62. Gli emiliani si portano subito avanti (13-15), con la Reyer che cerca di non perdere contatto prima del riposo di metà partita (28-31). Nel terzo quarto la Reggiana aumenta i giri del proprio motore nonostante diversi errori al tiro, con il punteggio che ne risente per il 39-46 con cui si va all’ultima pausa breve del match. Nel parziale conclusivo l’Umana tenta il tutto per tutto e pareggia i conti (59-59), prima che Winston segni i punti decisivi per il 59-62 con cui Reggio Emilia viola il Taliercio di Mestre.

TOP SCORER

Venezia: McGruder 14, Parks 13, Kabengele 8

Reggio Emilia: Barford 13, Cheatham 12, Winston 10