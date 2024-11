Basket: verso Italia-Islanda, Pozzecco perde un paio di giocatori

In vista del doppio impegno che vedrà l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco sfidare l’Islanda, prima in trasferta e poi in casa, in degli incontri validi per il percorso di qualificazione agli Europei 2025, il ct e lo staff tecnico dovranno fare alcune valutazioni.

Come si apprende dal sito federale infatti, Davide Casarin e Diego Flaccadori non faranno parte del roster azzurro per motivi diversi. Il primo ha riscontrato – si legge – un “trauma distorsivo occorsogli durante l’allenamento”, mentre il secondo “è stato autorizzato a non aggregarsi alla squadra”.

Prima sfida a Reykjavik, venerdì 22 alle ore 20.30 italiane, seconda sfida a Reggio Emilia, lunedì 25 sempre alle ore 20.30, con un solo obiettivo: fare bottino pieno.

Nel Gruppo B, delle qualificazioni a EuroBasket 2025, l’Italia ha già ottenuto 4 punti: all’interno di una pool che comprende, oltre agli azzurri e agli islandesi anche la Turchia (3 punti) e l’Ungheria (2).

I successivi impegni, dopo questa tornata di gare, saranno in previsione alla fine del mese di febbraio 2025, quando l’Italia andrà ad affrontare fuori casa la Turchia e in casa l’Ungheria.