Basket, Trento cade ancora in trasferta in EuroCup. La Dolomiti sconfitta dai Wolves Vilnius

Continuano i problemi in trasferta per la Dolomiti Energia Trento in EuroCup. La squadra di coach Galbiati non riesce proprio a sbloccarsi lontano da casa, cedendo in Lituania contro i Wolves Vilnius per 88-83 al termine di una partita combattuta e che si è decisa nei minuti finale. Per Trento è la quinta sconfitta stagionale in Europa e la Dolomiti vede un po’ allontanarsi il sesto posto, mentre per i Wolves è il quinto successo consecutivo.

A Trento non basta la grande prestazione dell’ex Eigirdas Zukauskas, che ha messo a referto 21 punti. Buona anche la prova di Jordan Ford (17) e Quinn Ellis (14). I lituani sono invece trascinati da uno scatenato Andrew Andrews, che firma 23 punti con sei triple a referto. Importanti anche i 18 punti di Tre’Shawn Thurman.

Ottimo avvio dei padroni di casa con ottimo Blazevic che firma il 10-3 iniziale. Trento, però, reagisce e pareggia i conti con Zukauskas (13-13). Botta e risposta da una parte e dall’altra, ma il finale di quarto vede Thurman segna sulla prima sirena il +4 lituano (25-21). Forray e Ford ritrovano nuovamente la parità, ma i lituani riescono a trovare ancora un piccolo allungo. La Dolomiti, però, trova grande fluidità in attacco e la squadra di Galbiati tocca anche il +5 con Ford (43-38). Il parziale di Trento non si ferma e Zukauskas segna il libero addirittura del +11 (51-40). I Wolves accorciano, ma all’intervallo Trento è in vantaggio 51-44.

Rientro disastroso della Dolomiti dalla pausa lunga, con il parziale di 7-0 da parte dei lituani. Ford ed Ellis riportano anche la Dolomiti sul +6 (59-53), ma Andrews e Thurman accorciano per i lituani (60-61). Il solito Andrews mette la sua firma nel finale di terzo quarto, con i padroni di casa avanti di due punti all’ingresso degli ultimi dieci minuti (66-64). Trento sembra crollare sul canestro di Taylor (74-66), ma ha la forza di reagire con Zukauskas che riporta la Dolomiti sul -1 (74-73) a cinque minuti dalla fine. I lituani provano un mini allungo, ma Ford risponde. Purtroppo per Trento, Andrews segna l’ennesima tripla della sua partita per il +7 ad un minuto e mezzo dalla fine (84-77). Cale dà ancora speranza alla Dolomiti con la tripla del -3. Zemaitis fa 0/2, ma purtroppo lo fa anche Lamb e poi Wolves vince 88-83.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

WOLVES VILNIUS – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 88-83 (25-21, 19-30, 22-13, 22-19)

Wolves: Cowan Jr. 9, Brooks 4, Kariniauskas, Baslyk, Miniotas 2, Marcinkevicius, Andrews 23, Zemaitis 1, Thurman 18, Blazevic 14, Jogela 10, Taylor 7

Trento: Ellis 14, Cale 12, Ford 17, Pecchia 2, Niang, Forray 4, Mawugbe 2, Lamb 7, Bayehe 4, Zukauskas 21