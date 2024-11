Basket, Tortona insegue il Benfica per tutto il match, poi Strautins firma la quarta vittoria in Champions League

Si è appena conclusa la sfida valevole per la quarta giornata della Basketball Champions League e sul parquet del palaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato. sono scesi Tortona e il Benfica. Per i piemontesi un “match point”, con la vittoria che avrebbe voluto dire certezza di aver conquistato almeno i play-in. Ecco come è andata.

Avvio ostico per Tortona, che fatica a trovare la via del canestro e si sblocca solo dalla lunetta dopo quasi 2 minuti di gioco. Ne approfitta, così, il Benfica che mette a segno il primo allungo portandosi sull’1-6 dopo 150” di gioco. Tanti errori per i padroni di casa, che hanno bisogno di 4 minuti e mezzo per trovare il primo canestro con Kuhse e metà primo quarto che si chiude sul 3-10. Il giro di boa dà la scossa a Tortona che con le triple di Severini e Vital richiude il gap e passa avanti con un parziale di 8-0. Dopo il breve stop, però, prova a ripartire il Benfica e va al primo riposo in vantaggio per 15-19.

Ancora tanti problemi per i piemontesi in avvio di secondo quarto, con il Benfica che trova un nuovo parziale di 2-9 e scappa via sul 17-28. Denegri e Weems provano a ricucire il gap, ma insistono gli ospiti, con Tortona che non riesce a tornare mai sotto i due possessi di svantaggio. E nel finale del primo tempo dà un’ulteriore accelerata la squadra lusitana e va al riposo in vantaggio per 35-45.

Cambia musica Tortona a inizio ripresa e ritrova un parziale importante con i canestri di Kamagate, Severini e Strautins che firmano un 14-2 che vuol dire controsorpasso e le due squadre tornano a giocare punto a punto. Prova ad allungare la squadra di casa, ma nuovamente non molla il Benfica e rilancia, andando all’ultimo stop sul 57-61.

È obbligata a inseguire la formazione guidata da Walter De Raffaele, con le due squadre che continuano l’estenuante elastico, che però vede i portoghesi tenere la testa avanti. Almeno per i primi 5 minuti dell’ultimo periodo, perché il canestro di Vital e i due liberi di Strautins valgono il nuovo sorpasso Tortona, che è a +1 con 4’30” da giocare. È Strautins a salire in cattedra ora e dopo i punti del sorpasso arrivano canestro e tripla del +6 a meno di 2 minuti dalla sirena. È il colpo del ko per il Benfica che non si rialza e Tortona fa 4 su 4 vincendo 77-71.