Basket, serie A1 donne: è il giorno di Schio-Venezia, primo antipasto della lotta Scudetto

Una domenica di grande basket in Serie A femminile. Dopo la pausa per dare spazio alla Nazionale è il momento della settima giornata di campionato che prevede il big match della palla a spicchi in rosa, tra le due squadre che si sono suddivisi gli ultimi sei campionati tra il 2018 e la scorsa estate: Reyer Venezia e Famila Schio.

Schio e Venezia, Venezia e Schio. L’ultima finale scudetto, le due squadre ancora senza sconfitte ni questa fase di stagione regolare, con cinque vittorie e nessuna sconfitta. I due migliori attacchi e migliori difese del campionato, semplicemente le due squadre migliori del nostro campionato, con buona parte della Nazionale di Capobianco che si ritroverà in campo da avversaria dopo i due impegni in maglia azzurra con Grecia e Repubblica Ceca. Un primo, succoso antipasto di quanto potremo vedere a fine stagione.

La Molisana Magnolia Campobasso può approfittare del passo falso di una delle due e riportarsi a cinque vittorie con il match con la Geas Sesto San Giovanni, spinta dalle triple della ‘paisà’ Sara Scalia, mentre per Derthona c’è il match con la cenerentola del campionato, l’Alama San Martino di Lupari ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

La giornata si aprirà invece con Sassari-Battipaglia, con le sassaresi che tornano in campo dopo il bel successo con la Alpo Basket dello scorso primo novembre, mentre le campane cercano un successo che le permetterebbe di rimanere agganciate a una tra Alpo e Brixia Basket, che si incrociano in una partita da cuori forti.