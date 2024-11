Basket, Rob Gray regala a Scafati la terza vittoria in campionato su Varese

Il duello in coda è della Givova Scafati. La squadra di Marcelo Nicola si prende la terza vittoria stagionale nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A, sconfiggendo la Openjobmetis Varese per 94-85 grazie a un ultimo parziale da 27-14; con un Jordan McRae da soli 6 minuti, il protagonista è Rob Gray con 24 punti in 32‘, affiancato dai 18 di Sorokas e dai 15 di Pinkins, oltre ai 9 con 6 assist di Andrea Cinciarini. Dall’altra parte non basta Jaylen Hands con 23 punti ma con 21 tiri.

Primo quarto frizzante, con Scafati che si aggrappa nei primi minuti a Rob Gray, che chiude con 13 nei primi 10′ ma Varese rimane sempre lì grazie a Jaylen Hands, che inizia piano piano il suo show. A rompere l’equilibrio nel finale è la tripla di Zanelli che permette ai padroni di casa di chiudere avanti sul 27-25 il primo quarto.

Secondo parziale che vede Varese accendersi con le triple di Hands e Justin Gray che costringono al time out Marcelo Nicola. Campani che rimangono incollati alla partita grazie a sette punti in fila di Sorokas, ma sono tre giocate di energia di Agobundu, tra schiacciate e stoppate, a riportare i lombardi avanti sul 39-45. Cinciarini e Pinkins però rianimano la Givova, poi è la tripla di Miaschi a rimettere equilibrio sul 49-50 dell’intervallo lungo.

Si rimane ancora in equilibrio, ma è Varese che sembra averne di più. Un’altra tripla di Hands permette al quintetto di Mandole di spingersi sul +5, poi i liberi di Akobundu permettono il 59-66 del 25′. Scafati ci prova, si porta sul -1 con Akin ma trova l’opposizione lombarda con il canestro di Harris per il 67-71 del 30′.

Due liberi di Librizzi in avvio ridanno il +6, ma piano piano salgono in cattedra Pinkins, abbastanza in ombra nel primo tempo, e Rob Gray: i due danno il via a un break di 9-0 che vedono protagonisti anche Sorokas e Stewart per il 74-73 del 33‘. Varese rimane aggrappata, ma poi ancora Pinkins di tocco e il piazzato di Gray al 38’ a dare il +7 allo scoccare del trentottesimo minuto a dare ai campani la certezza del successo.