Basket, l’Olimpia Milano taglia McCormack che va all’Alba Berlino

Si è conclusa in fretta l’avventura di David McCormack con la maglia dell’EA7 Emporio Armani Milano. Il centro americano arrivato quest’estate, infatti, non ha mai convinto Ettore Messina, venendo messo ai margini del progetto nonostante gli infortuni a Diop e Nebo e, ora, il giocatore saluta e va all’Alba Berlino.

In questi primi mesi a Milano il giocatore non è stato certo protagonista, accumulando sin qui sei presenze in Euroleague con 6.2 minuti a gara. In Serie A, invece, solo 4 presenze con 12.8 minuti, 7 punti e 3.3 rimbalzi. Numeri che hanno portato l’Olimpia a tornare sul mercato e firmare Freddie Gillespie. Una firma che implicava l’addio a breve di McCormack. Cosa avvenuta oggi.

Classe ’99, cresciuto negli Kansas Jayhawks, McCormack nel 2022 arriva in Europa al Besiktas. Un anno dopo il passaggio al Darüşşafaka e poi, in stagione in corso, al Galatasaray, dove si è messo in luce nella BCL con 13.2 punti di media a partita e 6.8 rimbalzi. Poi l’arrivo a Milano e il rapido addio.

Con l’addio di McCormack le opzioni per Ettore Messina sotto canestro sono diverse. Dalla prima scelta, ma attualmente ai box, Josh Nebo a Ousmane Diop, passando per Guglielmo Caruso, che sta ottenendo un minutaggio discreto quest’anno, seppur non essendo la prima scelta del coach biancorosso. A loro si aggiunge il neo acquisto Freddie Gillespie, oltre alle opzioni di mettere come alti Zach LeDay e Nikola Mirotic a guidare la squadra.