Basket, l’Olimpia Milano ospita il Maccabi per trovare continuità

Torna in campo l’EA7 Emporio Armani Milano per l’undicesimo turno dell’Eurolega e giovedì sera, con palla a due alle 20.30, al Unipol Forum d’Assago arriva il Maccabi Tel Aviv. Per i ragazzi di Ettore Messina la chance, e anche il dovere, di trovare continuità nei risultati dopo la bella vittoria ottenuta in casa del Partizan Belgrado.

Il successo in terra serba è stato il quarto stagionale per LeDay e compagni, che dopo il passo falso di Berlino e l’ennesima rimonta rischiata domenica a Cremona devono dimostrare di riuscire a esprimere il loro basket per tutti e 40 i minuti. E dovranno farlo senza il lungo degente Josh Nebo, ex di giornata, ma anche senza Leandro Bolmaro, out per almeno tre settimane.

Sin qui lo score di Milano è in negativo, con 84,9 punti segnati in media a partita, ma ben 87,7 subiti. Una statistica migliore di quella degli israeliani in attacco, con il Maccabi fermo a 81,9, ma peggiore in difesa, dove gli ospiti si presenteranno con 86,0 punti di media subiti. Va, però, detto che Tel Aviv si presenterà al Forum con un pesante 0 nella casella delle vittorie in trasferta, mentre l’Olimpia in casa ha vinto 3 dei 5 match disputati.

In casa Maccabi i giocatori più pericolosi sono sicuramente Jaylen Hoard, con 13,7 punti di media e 5,6 rimbalzi in 10 partite giocate. Occhio anche a Saben Lee, con 12 punti e 2,5 assist, ma anche Jasiel Rivero, 11,4 punti e 5,8 rimbalzi, e Levi Randolph, con 12,1 punti. Ma sono ben sette i giocatori in doppia cifra media a partita tra gli israeliani e, dunque, per Milano sarà fondamentale la difesa per trovare il quinto successo stagionale.