Basket, i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A. Serate da sogno per Woldenseae e Veronesi, Pajola decisivo

Ottava giornata di campionato di pallacanestro chiusa di lunedì sera; Trento ancora in fuga in solitaria, con Bologna ad inseguire a due soli punti. Chi sono stati i migliori italiani della giornata? Scopriamolo insieme.

I MIGLIORI ITALIANI DELL’OTTAVA GIORNATA LBA

Amedeo Della Valle: il solito leader offensivo della Germani Basket Brescia. Non avrà giocato una delle sue migliori partite stagionali, con un 2/6 complessivo al tiro, ma intanto è praticamente glaciale dalla lunetta con il suo 8/10 ma si rende utile anche in altri aspetti, con 5 rimbalzi e altrettanti falli subiti. Quando la palla scotta, Peppe Poeta ha un ordine: si va da lui.

Andriu Tomas Woldetensae: il Napoli basket è in crisi nerissima, ottava sconfitta in fila ed Igor Milicic esonerato. Ma una piccola nota positiva dal match con Treviso arriva con l’esterno di origine eritrea ma nato a Bologna, che gioca una partita di spessore con i suoi 15 punti e 7 rimbalzi con 6/7 complessivo al tiro e 3 recuperi per un ottimo 22 di valutazione.

Giovanni Veronesi: la giornata di gloria dell’esterno bresciano. Partenza in quintetto, la terza consecutiva e giornata da applausi al tiro da tre punti, la sua specialità nelle serie minori: arriva una serata di 15 punti con 4/7 dai 6’75 in 25 minuti di utilizzo, tutti career high in Serie A. Potrebbe essere la grande occasione di conquistare minuti con la maglia della Dinamo Sassari dopo anni di rilievo in A2.

Alessandro Pajola: dall’altra parte, per sfortuna di Veronesi e dei sardi, c’è però la Virtus Segafredo Bologna, che si prende una bella vittoria e rimane in scia a una imbattuta Trento. Il playmaker non è la chiave dell’attacco virtussino, ma è lui a guidare il parziale di 18-4 che stravolge la partita e permette alle V nere di strappare il settimo successo in otto gare. E alla fine la sua è una gara completa da 9 punti (con 3/3 da tre), 6 assist e 2 recuperi.