Basket femminile, Venezia chiude la prima fase di Eurolega con una sconfitta a Praga

Si chiude con una sconfitta la prima fase dell’Eurolega femminile per la Reyer Venezia. Secondo ko consecutivo per la squadra di coach Mazzon, che cede in casa dell’USK Praga per 100-85. Venezia era già certa di accedere alla fase successiva, passando il girone insieme alle ceche e al Valencia, che ha concluso al primo posto.

A Venezia non sono bastate le ottime prestazioni di Dragana Stankovic (18 punti e 8 rimbalzi) e Awak Kuier (17 punti e 8 rimbalzi). In doppia cifra hanno chiuso anche Kamiah Smalls (15 punti), Francesca Pan (12 punti) e Matilde Villa (12 punti con anche 8 assist). Una Praga trascinata dai 18 punti di Maite Cazorla e dai 16 punti di Brionna Jones e Tereza Vyoralova.

Ottimo avvio da parte delle padrone di casa (10-4), ma Venezia reagisce con le triple di Villa e Smalls. Una scatenata Conde costruisce un nuovo allungo per le ceche e poi la tripla di Vyoralova vale il +8 alla prima sirena (27-19). Praga arriva anche sulla doppia cifra di vantaggio (31-19) e allunga poi anche sul +18 con Conde (43-25). Stankovic e Kuier sono fenomenali negli ultimi minuti del quarto, con Venezia che riesce ad arrivare sul -5 all’intervallo (51-46).

Al rientro dalla pausa lunga Venezia resta a contatto con Praga, ma dal 60-54 si apre un parziale di 11-0 delle ceche che fa malissimo alla Reyer. Vyoralova addirittura firma il +20 (76-56) prima dell’ultima firma del terzo quarto di Pan. Negli ultimi dieci minuti Venezia prova a reagire, ma Praga risponde colpo su colpo e alla fine chiude sul 100-85.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

USK PRAGA – UMANA REYER VENEZIA 100-85 (27-19, 24-27, 25-13, 24-26)

Praga: Pribylova, Andelova 3, Cazorla 18, Vorackova 6, Conde 18, Ayayi 11, Vyoralova 16, Hof 8, Sipova, Koucka, Jones 16, Magbegor 4

Venezia: Logoh, Berkani 3, Smalls 15, Villa 12, Pan 12, Stankovic 18, Cubaj 5, Miccoli, Santucci 3, Kuier 17, D’Este, Nicolodi