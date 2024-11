Basket femminile, Sesto San Giovanni già qualificata in Eurocup: soffre ma batte il Benfica

Si chiude con una vittoria la prima fase di Eurocup della Geas Sesto San Giovanni. La squadra di Cinzia Zanotti ha ragione del Benfica per 67-79 nella sesta giornata del gruppo K, soffrendo più del dovuto le iniziative di Monteiro, miglior realizzatrice con 25 punti. Nell’ultimo parziale è decisiva Laura Spreafico, una sentenza dall’arco con i suoi 22 punti frutto di un ottimo 7/15 dall’arco, coadiuvata dai 20 di Tinara Moore, i 16 di Gina Maria Conti e la doppia doppia da 10+10 (con 4 assist) di Makurat. Per Sesto è la quarta vittoria nel raggruppamento, di poco conto poiché il secondo posto era già meso sotto chiave.

Sesto ha bisogno di un paio di minuti di studio per iniziare a prendere il controllo della gara. Due triple in fila di Makurat valgono il 7-11, mentre il gioco da tre punti di Conti concede il +5 (9-14 al 5′). Benfica reagisce con i tiri pesanti di Monteiro ed Ovner, ma Spreafico usa la stessa moneta con il primo quarto che si chiude sul 15-21.

Nel secondo parziale arriva il primo vero tentativo di fuga delle lombarde. Sono Moore, Makurat e Conte a prendere per mano le ragazze di Cinzia Zanotti, break di 11-2 ed arriva il massimo vantaggio ospite sul 19-34 del 14′. Le portoghesi però reagiscono e in 100 secondi mettono su un controparziale di 10-0 con Ivanovic sugli scudi per il il -5, nel momento più critico risponde Spreafico con due tiri da tre in fila; Makurat e Moore poi puntellano il punteggio sul 35-46 dell’intervallo.

Sembra una partita chiusa ma Sesto torna in campo a bassi giri dopo l’intervallo; sette punti in fila di Monteiro rianimano il Benfica che con la tripla di Ivanovic si porta otto di un solo possesso (43-46). Ci pensa Moore con quattro punti a tenere le distanze, poi dopo il pareggio di Jourdain a quota 50 è Conti con due canestri in fila a ridare animo alla Geas, che però sente il fiato sul collo delle avversarie al 30′ sul 56-57.

Jourdain permette alle padrone di casa di passare addirittura in vantaggio, ma la matrice italiana di Sesto an Giovanni entra in gioco: due canestri di Conti, due liberi di Conte e nuovo vantaggio al 32′ (58-63), poi entra il gioco il fattore Spreafico: tre triple in fila fra il 33′ e il 35′ dando il colpo di grazia al Benfica, che si arrende dopo una partita di gran livello.