Basket femminile, la Dinamo Sassari batte l’IDK Euskotren e prenota i quarti di Eurocup

La Dinamo Sassari fa il colpo in gara 1 degli ottavi di Eurocup femminile. La squadra di Antonello Restivo batte l’IDK Euskotren, in piena crisi in campionato con sole quattro vittorie e il penultimo posto, facendo la voce grossa in vista del ritorno per un posto ai quarti di finale con il 60-50 finale. Tre le giocatrici in doppia cifra, con Debora Carangelo la migliore con 19 punti senza mai uscire dal campo.

Si fa fatica a segnare nei primi minuti. Percentuali un po’ rivedibili da una parte e dall’altra, Toffolo segna il 4-0 al 3′ ma incontra la risposta di Cornelius e Buch. Dal 10-8 arriva un parziale spagnolo di 0-8 con Claesssens principale promotrice (10-16 all’8) ma si scatena l’attacco di Sassari: 11-0 con sei punti di Carangelo e primo quarto in archivio sul 21-16.

La Dinamo allunga fino al 26-18 del 12′ con la tripla di Shaylee Gonzales, ma le spagnole rimangono aggrappate alla partita come possono. Pendande diventa un fattore e Euskotren si riportano sotto di due lunghezze al 18′ (32-30); i due liberi di Carangelo ridanno il +4 ma poi la tripla di Massey porta i conti sul 34-33.

Nel terzo quarto le spagnole mettono anche il naso avanti con Claessenss e Gonzalez (37-40), ma Sassari sa rispondere colpo su colpo e non si fa trovare impreparata, rimanendo comunque avanti. Nell’ultimo parziale la tripla di Gonzalez segna il +4, poi un lungo momento senza segnare fino al canestro di Pastrello per il 55-48, che con questi ritmi è un vantaggio enorme al 35′; difatti le iberiche segnano solo due liberi con Pendande prima che Carangelo metta a segno i cinque punti finali che valgono il +10.