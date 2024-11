Basket femminile, Schio e Sesto San Giovanni si impongono negli anticipi della nona giornata

Sono due gli anticipi della nona giornata della Serie A1 di basket femminile. Non sbaglia il Famila Schio, che agguanta, almeno per una sera, la Reyer Venezia in testa alla classifica. Tutto facile per le venete contro la Dinamo Sassari, con Schio che si impone per 89-59 al termine di un match che la squadra di coach Dikaioulakos ha controllato fin dal primo quarto.

Una partita davvero mai in discussione, con Schio che ha poi allungato in maniera decisiva nel terzo quarto, gestendo poi agevolmente il vantaggio ed arrivano fino al +30. La migliore è stata Kitija Laksa con 17 punti ed in doppia cifra hanno chiuso anche Janelle Salaun (14), Martina Bestagno (10) e Olbis Andrè (10). A Sassari non sono bastati i 24 punti di Sparkle Taylor.

C’era attesa anche per il derby lombardo tra Brixia Basket e Sesto San Giovanni. Alla ha vinto l’Allianz, che ha espugnato il campo delle bresciane per 81-61 grazie soprattutto ad un secondo tempo clamorosa. Brixia, infatti, aveva chiuso avanti di quattro punti all’intervallo, ma nei restanti venti minuti Sesto San Giovanni ha dominato con un parziale di 52-28. Ottima prestazione da parte di Laura Spreafico, che ha chiuso con 20 punti, ma importantissimi anche i 19 di Tinara Nicole Moore. La migliore per la Brixia è stata Shante Evans con 19 punti.

I TABELLINI DELLE PARTITE

FAMILA WUBER SCHIO – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 89-59 (22-17, 22-14, 25-15, 20-13)

Schio: Verona 6, Salaun 14, Crippa 3, Andrè 10, Laksa 17, Juhasz, Bestagno 10, Sottana 5, Zanardi 2, Panzera 7, Dojkic 7, Keys 8

Sassari: Gonzales 4, Begic 16, Carangelo 2, Toffolo 5, Taylor 24, Natali, Pastrello 4, Diallo 4, Grattini

RMB BRIXIA BASKET – GEAS SESTO SAN GIOVANNI 61-81 (11-16, 22-13, 14-29, 14-23)

Brixia: Johnson 7, Tagliamento 12, Yurkevichus 6, Evans 19, Ivanova 9, Togliani 8, Moreni, Scalvini, Bongiorno, Dell’olio, Pinardi, Nikolic

Sesto San Giovanni: Moore 19, Conti 7, Makurat 4, Trucco 10, Spreafico 20, Gustavsson 2, Barberis 3, Gwathmey, Orsili 5, Conte 11